Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Und wo treibt es euch an den freien Tag hin?

Es ist Sonntag, die Sonne scheint und das Wochenende steht vor der Tür. Endlich genügend Freizeit, um ausgiebig zu zocken und dank des guten Wetters können wir dabei sogar die Fenster auf Kipp stellen – besser geht's kaum! =)

Das spielt die GamePro-Redaktion

Hannes wird bei Revenge of the Savage Planet reichschauen. Den Vorgänger mochte er schon ganz gern und was er bisher vom Sequel gesehen hat, findet er auch ziemlich ansprechend. Annika wird nach ihrem Urlaub und einer kleinen Gaming-Pause ins feudale Japan zurückkehren und schauen, was in Assassin's Creed Shadows nach Patch 1.0.4 so los ist.

Nachdem sie bereits bei Valheim "übelst reingesuchtet" hat, will Sandra am Wochenende ganz in RuneScape: Dragonwilds versinken. Das erinnert nicht nur sie an den Survival-Hit und kommt im Early Access derzeit auch ganz gut an (84% auf Steam).

Myki ist noch etwas unentschlossen. Entweder sie bringt sich dazu, endlich mal Final Fantasy 16 durchzuspielen, oder sie tobt sich bei Cassette Beasts aus. Aber auch Entspannung mit Coral Island steht auf dem Plan.

Auf der Switch geht es bei Chris mit Mario + Rabbids los, was er schon seit einer Ewigkeit auf dem Plan hat. Max zockt ein paar Runden 7 Wonders Duell – ein grandioses Brettspiel – und möchte auch in It Takes Two vorankommen.

Ebenfalls analog unterwegs ist Tobi, der mit seiner Tochter ihren ersten Deckbuilder ausprobiert: Star Realms Academy. Wenn die Kleine im Bett ist, werden aber auch noch ein paar Collectables in Doom: The Dark Ages gesucht.

Linda möchte Clair Obscur: Expedition 33 weiterspielen – der Anfang hat ihr bereits richtig gut gefallen. Auch Eleen ist weiterhin auf dem Kontinent unterwegs und versucht den Spagat zwischen dem französischen Überraschungs-Hit und Kingdom Come Deliverance 2, was nur bedingt gut funktioniert.

Und auch ich (Kevin) werde meinen zweiten Durchlauf in Clair Obscur weiterspielen, da ich einfach nicht genug vom Spiel bekommen kann. Ein paar wenige Endgame-Aktivitäten habe ich zudem noch offen, also gibt es auch für mich noch was Neues zu entdecken.

Aber nun zu euch, denn natürlich wollen wir auch wissen, welche Spiele, Filme und Serien euch am Wochenende vor die Flimmerkiste fesseln. Schreibt es uns unbedingt in die Kommentare! Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß. Habt ne geile Zeit und bleibt gesund!