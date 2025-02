Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Ein neues Wochenende, ein neues Abenteuer!

Grüßli Müsli! Endlich wieder Wochenende ihr Lieben, endlich wieder ordentlich Zeit zum Zocken! Wie jede Woche kommen wir hier mit euch zusammen, um zu erfahren, welche Spiele die GamePro-Community an den freien Tagen beschäftigen. Und natürlich verraten auch wir, was uns an die Mattscheibe fesselt.

Das spielt die GamePro-Redaktion

Beginnen wir bei Sandra. Die schlägt sich mit wilden Piratten herum und erbeutet dabei neue Beute für ihre Freibeuter-Katze! Cat Quest 3 hat uns schon im Test begeistert, nun ist das Action-RPG allerdings auch von Sandra als "Banger-Titel" approved. Miau!

Cozy Max schaut sich am Wochenende das neue Don't Nod Spiel Lost Records: Bloom & Rage an und verrät euch schon bald, wie sich das narrative Abenteuer schlägt. Auch Samara schaut sich das Spiel an, bereist aber weiter das mittelalterliche Böhmen von Kingdom Come: Deliverance - allerdings hat sie nochmal den ersten Teil angefangen und zockt es auf dem Steam Deck.

Hannes bereist weiter die Welt von Eora. Er hat weiterhin eine Menge Spaß mit Avowed, hat es aber nicht mehr weit bis zum Ende. Wenn ihr ebenfalls gerade in das neue Obsidian-Abenteuer startet, haben wir hier ein paar Tipps und Tricks für euch:

Ein paar Schlachten in Civilization 7 hat Rae noch auf dem Plan. Das Strategiespiel begeistert sie seit kurzem auch im Koop, denn kaum ein Spiel kann man so gut beim Quatschen mit den liebsten Freund*innen zocken. Außerdem möchte sie mal bei Mind over Magic reinschauen, das vor kurzem den Early Access verlassen hat.

Basti möchte ein paar Runden Warriors: Abyss zocken. Das bezeichnet er als sehr simplifizierte Version von Hades, die aber sehr kurzweilig und spaßig ist. Chris zockt derweil weiter das Super Mario RPG, dass er noch immer klasse findet. Nebenher zockt er noch zum x-ten Mal Doom 3, dessen Atmo ihn immer noch aus den Socken haut.

Monster Hunter-Noob Dennis wird sich als Jäger in Monster Hunter Wilds versuchen und dabei die Tipps unserer Profis beherzigen. Bedeutet, er schnappt sich einen Hammer und haut allem auf den Kopf. Auf der State of Play hat das Spiel übrigens schon Post-Launch-Inhalte vorgestellt:

4:01 Monster Hunter Wilds enthüllt erstes großes Update mit neuem Monster

Autoplay

Eleen ist noch immer in Divinity: Original Sin 2 versunken und ist nicht mehr so weit vom Ende entfernt. Aber auch sie wird noch ein paar Klatschen in Monster Hunter Wilds verteilen und verschiedene Waffen ausprobieren.

Tobi feiert ein Wiedersehen mit dem kleinen Astro Bot. Er hat bisher nämlich keins der Challenge-Level gezockt, die nachträglich ins Spiel kamen. Mit seiner Tochter spielt er zudem das Brettspiel Die kleinen Alchemisten weiter. Die ersten drei Level haben die beiden schon abgeschlossen und nun sind sie heiß auf mehr.

Zum Schluss noch zu mir (Kevin). Ich werde das Wochenende mal wieder in Enshrouded reinschauen. Das Survival-Spiel hat seit seinem Early-Access-Start eine Vielzahl von Updates bekommen und die neuen Inhalte will ich direkt testen. Außerdem streife ich mit Heinrich durch Kingdom Come: Deliverance 2.

Und das war es in dieser Woche auch schon wieder von uns. Jetzt seid ihr an der Reihe, schreibt uns unbedingt in die Kommentare, welche Spiele, Filme und Serien euch am Wochenende beschäftigen. Wir wünschen euch in jedem Fall viel Spaß bei all euren Aktivitäten. Habt ne geile Zeit und bleibt gesund.