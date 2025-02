Avowed: Diese 6 Einstellungen zu Grafik, Controller und Kamera solltet ihr sofort ändern

Diese Einstellungen solltet ihr bestenfalls noch vor dem Spielstart anpassen.

Damit ihr bestens in das Abenteuer von Avowed starten könnt, haben wir euch hier ein paar Einstellungen zusammengetragen, die ihr unbedingt anpassen solltet. Uns haben sie enorm geholfen, das Spiel noch mehr zu genießen.

Die Vorschläge beziehen sich in erster Linie auf die Konsolen-Version des Spiels, abseits der Grafikeinstellungen lassen sie sich aber auch auf den PC übertragen.

Grafikeinstellungen

Unsere Empfehlung: bei 120 Hz & VRR: Ausgeglichen oder Performance (Rendering-Modus), Uneingeschränkte Bildrate ein bei 60 Hz: Performance

zu finden unter: Anzeige

Avowed verfügt über drei verschiedene Grafik-Modi:

Qualität: 30 fps

30 fps Ausgeglichen: 40 fps (nur bei 120 Hertz)

40 fps (nur bei 120 Hertz) Performance: 60 fps

Wir empfehlen den Ausgeglichen-Modus, da er der perfekte Kompromiss aus Leistung und Bildqualität ist. Mit einem VRR-Panel profitieren ihr zudem enorm von einer uneingeschränkten Bildrate, das Gameplay wirkt dadurch flüssiger.

Könnt ihr beide Optionen nicht nutzen, empfehlen wir den Performance-Modus, da sich das Spiel durch die First Person-Ansicht in 30fps nicht sehr gut spielt und anfühlt.

Sichtfeld

Unsere Empfehlung: 105

105 zu finden unter: Anzeige

Widmen wir uns dann dem Sichtfeld im Spiel, denn das könnte nach unserem Geschmack etwas höher ausfallen. Insbesondere in den Kämpfen haben wir uns über einen höheren Wert und die zusätzliche Übersicht gefreut.

Kamera

Unsere Empfehlung: Kopfwippen aus, alle Stärke-Regler auf 0

Kopfwippen aus, alle Stärke-Regler auf 0 zu finden unter: Spiel

Indem wir das Kopfwippen ausschalten und die Regler für das Kamerawackeln und die schwankende und animierte Kamera nach unten drehen, erhalten wir ein wesentlich ruhigeres und kontrolliertes Bild. Das ist natürlich Geschmackssache und wenn ihr die Effekte mögt, könnt ihr sie natürlich auch anschalten.

Habt ihr Probleme mit Motion Sickness, können unser Empfehlungen einen großen Unterschied machen und euer Erlebnis verbessern.

Kamerawackeln stellen wir komplett ab.

Automatische Aktivierung von Begleiterfähigkeiten

Unsere Empfehlung: Aus

Aus zu finden unter: Spiel

Unsere Begleiter*innen verfügen über besondere Fähigkeiten. Mit denen können sie etwa Feinde tanken, betäuben oder fesseln, was gezielt eingesetzt enorm hilfreich sein kann. Doof ist nur, wenn die Skills dann, wenn wir sie denn gerne nutzen möchten, Cooldown haben – weil Kai, Marios und Co. ihre Fertigkeiten gerade auf eigene Faust recht sinnfrei verpulvert haben. Daher empfehlen wir, die Option auszuschalten.

Benutzeroberfläche

Unsere Empfehlung: HUD: Aus Questverfolgungsmodus: Aus Regionsnamen: Aus EP-Benachrichtigung: Aus Schadenszahlen: Aus

zu finden unter: Spiel

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Avowed sowohl atmosphärisch, als auch in puncto Übersicht davon profitiert, das HUD so minimal wie möglich zu halten. Mit unseren Einstellungen haben wir einen für uns sehr gut funktionierenden Mittelweg gefunden. Besonders beim Punkt HUD bietet es sich an, die Anzeigen zu Beginn anzuschalten und erst dann abzuschalten, wenn ihr die Tastenbelegungen im Kopf habt.

1:15 Avowed: Neuer Trailer zeigt die hübsche Fantasy-Welt mit modernster Technologie

Autoplay

Controller

Unsere Empfehlung: Blickempfindlichkeit (X- und Y-Achse) auf 0,7

Blickempfindlichkeit (X- und Y-Achse) auf 0,7 zu finden unter: Controller

Die Standard-Einstellung ist uns direkt zum Start als viel zu träge aufgefallen. Daher haben wir die Empfindlichkeit nach oben gestellt. Den Wert 0,7 empfanden wir dabei als guten Startwert, einige von uns haben den Regler aber sogar noch weiter nach oben gestellt. Probiert euch da bestenfalls noch etwas aus.

Das waren unsere Einstellungsvorschläge für Avowed. Oben verlinkt findet ihr weitere Guides zum neuen Obsidian-Rollenspiel. Wir hoffen, dass sie bei euren Reisen durch Eora hilfreich sind.

Spielt ihr direkt zum Release oder seid ihr gerade noch mit anderen Sachen beschäftigt? Welche Einstellungen habt ihr noch angepasst und warum? Verratet es uns in den Kommentaren!