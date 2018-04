Im Laufe des Jahres soll der bereits für PS4 und Xbox One erhältliche Bethesda-Shooter Wolfenstein 2: The New Colossus auch für Nintendo Switch erscheinen.

Während wir noch auf ein konkretes Release-Datum des Ports warten, können wir uns immerhin mit neuem Gameplay-Material trösten, das das Magazin US Gamer von der Pax East 2018 mitgebracht hat.

And some Wolfenstein 2 gameplay on Switch. Obviously want to know how this one looks in handheld mode. pic.twitter.com/0krWKkIfAo — USgamer (@USgamernet) April 5, 2018

Obwohl das untere Video nur vom Bildschirm abgefilmtes Material zeigt, können wir uns immerhin vor Augen führen, dass Wolfenstein 2 recht flüssig auf der Switch läuft. Wie US Gamer berichtet, bringt es der Shooter angedockt auf 30 FPS. Wie die Nintendo Switch-Version von Doom setze auch Wolfenstein 2 auf einen Unschärfe-Effekt, um die Framerate stabil zu halten. Jedoch sei er diesmal weniger ausgeprägt.

Die Switch würde keine Probleme damit haben, mehrere Gegner auf einmal darzustellen, das Gunplay gehe locker von der Hand und die Explosionen würden gut aussehen, so US Gamer.

Wolfenstein 2: The New Colossus ist seit Oktober 2017 bereits für PS4, Xbox One und PC erhältlich. Warum uns der außergewöhnliche Shooter so fesseln konnte, erfahrt ihr in unserem Test zu Wolfenstein 2.

Die Switch-Version von Wolfenstein 2 wird von Panic Button entwickelt, das gleiche Studio, das für den Nintendo Switch-Port von Doom verantwortlich zeichnet.

Freut ihr euch auf Wolfenstein 2 für die Switch?