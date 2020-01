Wootbox »Battle« im Februar

Eine stetiger Kampf ist in der neuen Wootbox entfacht. Wer wird den Kampf in den Franchises der Wootbox »Battle« gewinnen? Auf jeden Fall wird der Sieger grandioses Merchandise als Belohnung erhalten, dass jedes Fan-Herz höher schlagen lässt. Das ist also eine Box, die du nciht verpassen solltest, wenn du ein Fan eines der folgenden Franchises bist:

Fortnite

The Last of Us Part 2

Overwatch

Rambo

In dieser Box ist, wie bei Wootbox üblich, mindestens eine Sammelfigur, ein T-Shirt und noch weitere spannende Items zu den Franchises des Monats. Ein besonderes Highlight wird die Sammelfigur sein, da sie sehr begehrt ist.

Schon gewusst?

Nach dem Ende von The Last of Us erscheint Elli's Messer im Fensterrahmen des Startmenüs.

Flexibel und fair

Bestelle dir die Wootbox »Battle« ab einem Preis von 19,99€ zzgl. Versand und du bekommst überraschendes Merchandise im Wert von 60 Euro. Wähle zwischen dem flexiblen 1-Monats-Abo, das du jederzeit pausieren kannst, oder dem 3, 6 oder 12-Monats-Paket. Je länger, desto günstiger.

Jetzt die Wootbox »Battle« holen

Offenlegung: Wootbox gehört wie GameStar zur internationalen Webedia-Gruppe.