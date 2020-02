Wootbox »Invaders« im März

In der nächsten Wootbox wird die Welt von außergewöhnlich Kreaturen bedroht. Ob sie aus dem Weltall oder aus einem Labor kommen, spielt hier keine Rolle. Finde heraus, was sich in der Wootbox »Invaders« verbirgt! Vorsicht: Viele Zähne!

Du erhältst Merchandise zu folgenden Franchises:

Dragon Ball

Resident Evil

Venom

E.T.

In dieser Box ist, wie bei Wootbox üblich, mindestens eine Sammelfigur, ein T-Shirt und noch weitere spannende Items zu den Franchises des Monats. Ein besonderes Highlight wird die Sammelfigur sein, da sie sehr begehrt ist.

Schon gewusst?

Son Goku hat über die Jahre 10 verschiedene Formen angenommen. Seine stärkste Form ist aktuell Ultra Instinct.

Flexibel und fair

Bestelle dir die Wootbox »Invaders« ab einem Preis von 19,99€ zzgl. Versand und du bekommst überraschendes Merchandise im Wert von 60 Euro. Wähle zwischen dem flexiblen 1-Monats-Abo, das du jederzeit pausieren kannst, oder dem 3, 6 oder 12-Monats-Paket. Je länger, desto günstiger.

Jetzt die Wootbox »Invaders« holen