Nintendo Switch hat eine Wordle-Alternative für 99 Cent im eShop

Wordle ist ein absolutes Phänomen. Dabei ist das Spielprinzip so simpel: erratet in sechs Versuchen ein Wort mit fünf Buchstaben. Das Problem an solch einfachen aber genialen Ideen ist, dass sie leicht kopiert werden können. Für uns ist das hingegen gar nicht schlecht, denn so haben wir eine ganze Menge Alternativen zum Original. Eine davon ist für die Nintendo Switch erschienen: Words With Freds (nein, das ist kein Schreibfehler, das Spiel heißt wirklich so).

So holt ihr euch den Worlde-Klon umsonst

Words With Freds kostet im eShop lediglich 99 Cent.

Ihr könnt den Titel aber sogar umsonst abstauben: Wenn ihr ein anderes Spiel des Studios kauft, namentlich LOVE, LOVE 2: Kuso oder Pulstario, bekommt ihr den Wordle-Klon kostenlos obendrauf. Das Geschicklichkeitsspiel Pulstario gibt es im eShop übrigens ebenfalls für 99 Cent – ihr könnt euch beide Games also zusammen für unter einem Euro sichern.

So funktionieren Wordle und Words With Freds

Words With Freds ist ein Klon: Die Suche nach dem richtigen Wort funktioniert in Words With Freds genauso wie bei Wordle: Ihr gebt fünf Buchstaben ein und die App sagt euch, welche Buchstaben im Zielwort vorhanden sind und ob sich diese an der richtigen Stelle befinden.

Manche kennen das Prinzip vielleicht aus dem Brettspiel Mastermind (auch Superhirn), nur dass hier mit Farben statt Buchstaben gespielt wird. Wenn ihr das Wort nach dem sechsten Versuch noch immer nicht erraten habt, ist Schluss.

Hier seht ihr Wordle in Aktion und ein paar Hintergründe zum rasanten Aufstieg der App:

Das ist der Vorteil und der Nachteil von Words With Freds: Bei Wordle gibt es genau ein Wort pro Tag. Habt ihr dieses erraten oder alle Versuche aufgebraucht, müsst ihr bis zum nächsten Tag warten. Words With Freds hat hingegen kein solches Limit, ihr dürft Wörter erraten, solange ihr wollt.

Das ist einerseits gut, vor allem da es sich hier um ein Konsolen-Spiel handelt, nimmt dem Titel andererseits aber ein wenig den Reiz. Der Erfolg von Wordle ist weniger auf dem Spiel selbst begründet als auf der Community. Täglich raten Millionen von Usern das selbe Wort und tauschen sich in den Sozialen Netzwerken darüber aus. Als netter Zeitvertreib taugt Words With Freds aber allemal.

Habt ihr Wordle schon gespielt, und wurdet ihr von dem Hype angesteckt?