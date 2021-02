Xbox beschert euch 2 Gratis-Spiele am Wochenende - Darunter Die Sims 4

Ihr habt für dieses Wochenende noch nichts zum Zocken und besitzt ein Xbox Live Gold- oder Xbox Game Pass Ultimate-Abo? Dann habt ihr dank Microsoft nun die Wahl zwischen zwei Titeln, die ihr an diesem Wochenende gratis testen und zu einem reduzierten Preis erwerben könnt.

Dein eigener Sim oder das Puzzle-Fieber

Welche Spiele können getestet werden? Im Rahmen der "Free Play Days" stehen euch die Lebenssimulation Die Sims 4 und das Puzzle-Adventure Puyo Puyo Tetris 2 auf Xbox Series X/S und Xbox One zur Auswahl.

Im Rahmen der "Free Play Days" stehen euch die Lebenssimulation Die Sims 4 und das Puzzle-Adventure Puyo Puyo Tetris 2 auf Xbox Series X/S und Xbox One zur Auswahl. Bis wann kann ich die Spiele testen? Ihr könnt die beiden Titel nur an diesem Wochenende gratis spielen. Das Angebot startet am 4. Februar um 9:00 Uhr und endet am 7. Februar um 9:00 Uhr.

Falls ihr euch entscheiden solltet, einen der beiden Titel nach dem Testen zu kaufen, wird euer Spielstand mit in das erworbene Spiel übertragen. Falls ihr euch erst nach dem Testzeitraum dazu entscheidet, die Spiele zu erwerben, werden eure gesicherten Daten trotzdem mit ins Spiel genommen. Natürlich nur, wenn ihr sie nicht vorher gelöscht habt.

Die Sims 4

Standard Edition: 7,99 Euro (80 % Rabatt)

7,99 Euro (80 % Rabatt) An ins Schneeparadies: 15,99 Euro (60 % Rabatt)

15,99 Euro (60 % Rabatt) Reich der Magie: 11,99 Euro (40 % Rabatt)

In diesem Spiel könnt ihr euren eigenen Charakter kreieren und mit ihm das Leben leben, das ihr euch schon immer erträumt habt. Im Rahmen des Testwochenendes sind das Hauptspiel sowie die beiden Erweiterungen "Ab ins Schneeparadies" und "Reich der Magie" rabattiert. Wie gut Die Sims 4 auf der Xbox ist, lest ihr im GamePro-Test.

Puyo Puyo Tetris 2

Standard Edition: 29,99 Euro (25 % Rabatt)

Puyo Puyo Tetris 2 erschien im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums des Franchises. Ihr könnt online gegen drei weitere Mitstreiter*innen antreten oder Koop-Kämpfe gegen Bossgegner bestreiten. Als spielbarer Charakter erwartet euch unter anderem der blaue Kult-Igel Sonic.

Was gibt's außerdem "gratis" für die Xbox One und Series X/S?

Alle neuen Game Pass-Spiele für Februar 2021 sowie alle Abgänge findet ihr in einem separaten GamePro-Artikel. In einem weiteren Artikel zeigen wir euch alle neuen Spiele, die es für alle Abonnenten und Abonnentinnen im Februar 2021 bei Xbox Games With Gold gibt.

Werdet ihr eines der beiden Spiele testen?