Xbox Game Pass Februar 2021: Alle neuen Spiele in der Übersicht

Hier findet ihr eine Liste aller Game Pass-Spiele, die im Februar 2021 neu zum Service für Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One dazukommen. Ab den in Klammern genannten Terminen können Game Pass-Abonnent*innen die entsprechenden Spiele herunterladen und - abgesehen von den Abogebühren - ohne weitere Kosten spielen.

Hinweis: Da die neuen Game Pass-Spiele nicht zu bestimmten Zeitpunkten bekanntgegeben werden, werden wir den Artikel regelmäßig aktualisieren.



Letzte Aktualisierung vom 27. Januar: Das erste Game Pass-Spiel für den Februar ist bekannt, denn durch eine Verschiebung erscheint Project Winter nun erst im zweiten Monat des Jahres.

Diese Xbox-Spiele sind im Februar 2021 neu im Game Pass

Welche Game Pass-Titel lohnt es sich noch zu spielen? Wir haben einige weitere, besonders empfehlenswerte Spiele aus dem Service ausgewählt, die ihr euch unbedingt mal anschauen solltet.

Das Februar-Highlight im Xbox Game Pass

Project Winter

Genre: Multiplayer-Action

Darum geht es: In Project Winter kämpfen 8 Spieler*innen ums Überleben, müssen eine Reihe von Aufgaben erledigen und dann mithilfe eines Helikopters aus dem Gebiet fliehen. Zwei aus der Gruppe werden vor der Partie als Verräter*innen bestimmt und müssen die Flucht der anderen verhindern - zum Beispiel, in dem sie die Missionsziele sabotieren, Wegweiser in falsche Richtungen drehen oder die Überlebenden kurzerhand einfach um die Ecke bringen: Der Clou: Niemand weiß zu Beginn, wer zur Verrätergruppe gehört, was natürlich für jede Menge Misstrauen in der Gruppe sorgt.

Eine ausführliche Vorschau zu Project Winter findet ihr hier:

Welche Game Pass-Spiele kamen im Januar 2020?

Auch im Januar gab es einige Neuzugänge für den Game Pass, darunter etwa das Horror-Adventure The Medium:



Was ist der Game Pass?

Der Game Pass ist ein kostenpflichtiger Spiele-Service für die Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One, mit dem ihr Zugriff auf über 200 Titel habt. Es gibt sowohl eine "normale" Game Pass-Variante als auch den Xbox Game Pass Ultimate, der zusätzlich eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft sowie weitere exklusive Features (xCloud-Zugang, EA-Play-Spiele) enthält. Xbox Live Gold benötigt ihr unter anderem dann, wenn ihr den Online-Multiplayer zocken möchtet.

Alles Weitere zum Game Pass lest ihr in unserem großen Übersichtsartikel:

Welche Spiele aus dem Game Pass zockt ihr gerade und auf welche Februar-Releases seid ihr gespannt?