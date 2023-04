Xbox bekommt neue Special Edition-Controller im Design Lab - und hui, sind die schick!

Für den Series X/S-Controller gibt es mittlerweile zahlreiche Designs, jetzt kommen 5 neue hinzu.

Microsoft veröffentlich in schöner Regelmäßigkeit neue Designs für den Xbox-Controller, Ende 2022 kam beispielsweise das "Lunar Shift"-Modell auf den Markt. Für alle, die sich ihren Controller lieber selbst gestalten, gibt es zudem das Design Lab und genau dort sind jetzt einige neue Designs hinzugekommen.

Diese orientieren sich am optischen Stil bzw. spielbaren Charakteren des kommenden Vampir-Shooters Redfall, und haben dementsprechend auch dessen Logos oder Designelemente auf dem Gehäuse abgebildet. Fünf neue Designs gibt es insgesamt, diese tragen die Namen...

Bite Back,

Layla,

Remi,

Devinder und

Jacob.

und ausnahmlos alle sind ziemlich schick geworden, wie wir finden.

Hier könnt ihr einen Blick auf die neuen Limited Edition-Controller werfen:

Design Lab lässt euch die Controller noch etwas mehr anpassen

Die vorgefertigten Redfall-Designs sind ab sofort zu einem Basispreis von knapp 80 Euro im Xbox Design Lab verfügbar. Besonderheiten sind neben dem Look der Gehäusevorderseite unter anderem auch wählbare Gravuren für das Batteriefach auf der Rückseite. Ihr seid aber nicht auf die vorgefertigten Layouts angewiesen, sondern könnt die Controller im Detail noch weiter anpassen, beispielsweise die Farben von Eingabeelementen wie dem Steuerkreuz bestimmen etc.

Allerdings gibt es eine wichtige Einschränkung: Ihr könnt nämlich keinen Elite Controller im Redfall-Design erstellen, die vorgefertigten Layouts gibt es ausschließlich für die Standard-Controller. Und, das "Limited Edition" deutet es bereits an: Ewig werden die fünf Designs nicht angeboten werden, wir haben bei Microsoft angefragt, ob es sich um eine zeitliche Beschränkung oder ein "solange der Vorrat reicht" handelt.

Redfall ist das nächste Spiel aus dem Hause Arkane und lässt euch allein oder im Koop in der namensgebenden Stadt gegen Horden von Vampiren antreten. Jeder der vier spielbaren Charaktere hat spezielle Fähigkeiten, die im Idealfall aufeinander abgestimmt werden sollten. Der Release von Redfall ist bereits in der kommenden Woche, am 2. Mai 2023.

Wie gefallen euch die Redfall-Controller-Designs?