In einem längeren Interview mit dem Fortune Magazine hat sich Xbox-Chef Phil Spencer unter anderem zum First Party-Lineup der Xbox One geäußert. An dem es in den letzten Jahren viel Kritik gegeben hatte - sowohl an der Qualität einiger Spiele, als auch der überschaubaren Auswahl der Exklusivtitel.

Im Interview räumt Spencer Fehler beim First Party-Lineup bereitwillig ein, man habe in diesem Bereich nicht die beste Arbeit gemacht:

"Die Menschen schalten ihre Xbox an, um Spiele zu spielen und wenn ich daran denke, dass wir eine starke First Party Xbox haben, soll das bedeuten, dass ich bei der Xbox auch anqualitativ hochwertige Spiele denke. Hier haben wir noch Arbeit zu tun. Wir haben in den letzten Jahren nicht unseren besten Job gemacht, was den First Party-Output angeht. "

Bessere Situation in Zukunft?

Für die Zukunft gelobt Spencer jedoch Besserung:

"Wir haben bewusst in unsere First Party investiert. Ein bisschen etwas davon ist natürlich die Bekanntgabe der Akquirierung von neuen Studios, aber es gehört auch dazu, neue Leute in bestehenden Studios anzuwerben. "

In den vergangenen Jahren hatte Microsoft mehrere große Entwicklungsstudios gekauft, darunter Obsidian Entertainment (Pillars of Eternity) und Playground Games (Forza Horizon). Spencer betonte zudem, dass er wisse, dass die Fans einen Fortschritt sehen wollen würden, die Entwickler-Teams würden diesen Wunsch teilen.

Es wird spannend zu sehen sein, wie sich die Xbox-Exklusivspiele-Situationen in der nächsten Generationen entwickeln wird. Die Xbox Scarlett ist von Microsoft für das Weihnachtsgeschäft 2020 angekündigt.