Xbox-Chef weiß schon, wie die Xbox Scarlett aussieht: "Cool und neu"

Die E3 2019 hatte viele große Momente. Doch neben all den neuen Spielen und Hochglanztrailern hofften viele Fans aber vor allem auf eine Sache: Die Enthüllung der Xbox Scarlett. Schließlich deutete Microsoft im Vorfeld sogar selbst an, der Next-Gen-Hardware etwas Platz auf der E3-Bühne einzurichten.

Und so kam es dann auch. Der Xbox Scarlett-Schriftzug wurde nach monatelangen Gerüchten endlich offiziell gemacht und wir bekammen ein paar Details zu Eckpunkten der kommenden Konsole zu hören. Viele wichtige Fragen blieben aber noch ungeklärt. Wie viel wird die Hardware kosten? Welche Launch-Titel wird es neben Halo: Infinite noch geben? Und vor allem: Wie sieht die neue Konsole aus?

Wie sieht die nächste Xbox aus? Phil Spencer weiß es schon

Formfaktor noch nicht final: Auf die letzte Frage ging Xbox-Chef Phil Spencer in einem Video-Interview (via Xbox On) im Anschluss der E3-Präsentation ein. Noch sei das Design der Konsole zwar nicht final, aber er wisse schon, wie die Xbox Scarlett aussehen wird.

"Irgendwann werden wir zeigen, wie sie aussehen wird. Der physische Look ist noch nicht fertig. Ich weiß, wie sie aussehen wird. Es wird - ich finde, es ist eine cool-aussehende, neue Sache, die interessant sein wird. Aber wir haben noch keinen finalen Look."

Das sei auch der Grund gewesen, warum die Konsole nicht auf der E3-Bühne gezeigt wurden. Noch sei vieles noch nicht wirklich fertig und halbfertige Designs werden sicherlich nicht dazu beitragen, die Verkäufe zu steigern, so Spencer. Auch der Name selbst sei schließlich nur ein Arbeitstitel und Spencer hofft, dass niemand seine Kaufentscheidung vom Xbox Scarlett-Namen abhängig macht.

Alle Infos zu Xbox Scarlett auf einem Blick

Falls ihr euch einen Überblick über die sämtliche Infos zur Xbox Scarlett verschaffen wollt, dann seid ihr bei uns genau richtig. Unter folgendem Artikel bekommt ihr Details zu Abwärtskompatibilität, Ray-Tracing, FPS, Auflösung und mehr:

Wollt ihr lieber eine schlichte Konsole oder etwas ausgefallenes?