Xbox Controller im Angebot: Das Original von Microsoft in 9 verschiedenen Farben günstig bei Amazon schnappen!

Bei Amazon bekommt ihr den Microsoft Xbox Wireless Controller jetzt in vielen Varianten günstiger.

Bei Amazon gibt es gerade den Microsoft Xbox Wireless Controller in verschiedenen Varianten im Sonderangebot. Am günstigsten ist ausgerechnet eine erst im April erschienene Special Edition, nämlich der Xbox Controller Nocturnal Vapor, der jetzt stolze 41 Prozent reduziert ist. Ein solcher Rabatt lohnt sich bei Special Editions besonders, da diese in der Regel nur für begrenzte Zeit gut verfügbar sind und danach im Preis steigen.

Daneben gibt es auch die gewöhnlichen Varianten des Xbox Controllers günstiger. Insgesamt stehen acht verschiedene Farben zur Wahl, neben dem schwarzen Standard-Controller sind auch die beliebtesten Versionen Shock Blue, Pulse Red und Robot White mit dabei. Außerdem ist die teils aus recyceltem Material hergestellte Remix Special Edition unter den Angeboten, hier fällt der Preis aber etwas höher aus. Dieser Link bringt euch zur Übersicht über die Deals:

Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange die Angebote noch gelten. Insbesondere bei der Nocturnal Vapor Special Edition solltet ihr damit rechnen, dass die schnell ausverkauft sein könnte.

Xbox Controller Nocturnal Vapor: Jedes Exemplar ein Einzelstück!

Der Xbox Controller Nocturnal Vapor verfügt über einzigartige Wirbelmuster und über gummierte Griffe.

Die Xbox Controller Nocturnal Vapor Special Edition verfügt über ein spezielles Wirbelmuster auf der Frontschale und an den Seiten der Griffe, das bei jedem Exemplar anders aussieht. In gewissem Sinn ist also jeder Controller ein Einzelstück. Das gilt übrigens auch für die Special Editions Stormcloud Vapor und Dream Vapor, die aber leider nicht so stark reduziert sind.

Wie üblich bei Special Editions verfügt der Controller über Griffe mit besondere Gummierung, um für mehr Rutschfestigkeit zu sorgen. Im Gegensatz zu gewöhnlichen bunten Versionen des Xbox Controllers ist zudem das D-Pad farblich an die Frontschale angepasst und die Rückseite schwarz statt weiß. Technische Unterschiede zum normalen Xbox Wireless Controller gibt es aber nicht.

Weitere günstige Schnäppchen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: