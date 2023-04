Zukünftige Starfield-Fans lecken sich bereits die Finger nach Xbox-Controllern im Look des Spiels.

Starfield kommt noch dieses Jahr. Zumindest, wenn der Release-Termin am 6. September 2023 nicht noch einmal verschoben wird. Wir erinnern uns: Eigentlich sollte Bethesdas SciFi-RPG schon am 11. November 2022 erscheinen, dann in der ersten Jahreshälfte 2023.

Wenn es dann aber erscheint, könnten auch Xbox-Controller im Design des Spiels kommen. Wie solche Gamepads aussehen könnten, zeigt ein richtig cooles Design.

Starfield-Fan bastelt eigenen, richtig coolen Custom-Controller zu Bethesdas SciFi-RPG

Darum geht's: Starfield zählt mit Diablo 4 und Zelda Tears of the Kingdom zu den am sehnlichsten erwarteten Spielen des Jahres. Da wirkt es kaum verwunderlich, dass sich beinharte Bethesda-Fans schon im Vorfeld intensiv mit dem Spiel beschäftigen. Etwa, indem sie 500 Seiten Starfield-Infos zusammen tragen oder indem sie eigene Controller im Look des SciFi-RPGs basteln.

Doch kein Leak: Zunächst tauchten im Netz nur ein paar Bilder des Starfield-Controllers für die Xbox auf. Die Herkunft war unklar und das Ganze wirkt auf den ersten Blick wie ein Leak. Es wäre auch nicht gerade unrealistisch, dass Microsoft so einen Controller auf den Markt bringen könnte.

Mittlerweile sind sich aber wohl alle einig, dass es sich bei dem Starfield-Controller einfach um einen sehr gut gemachten Custom-Controller handelt (via: Comicbook). Die Person hinter den Bildern freut sich also wohl einfach schon so sehr auf Starfield, dass sie sich selbst einen Drücker im Stil des unveröffentlichten Spiels designt hat. Und der kann sich immerhin auch sehen lassen:

So sieht das gute Stück aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Nicht nur die Farbgebung sieht schick aus, sondern natürlich auch die vielen Details. Auf der Rückseite wird zum Beispiel kundgetan, dass dieser Controller Besitz der Constellation-Fraktion sei. Sogar auf der Innenseite der Abdeckung des Batteriefachs gibt es coole Kleinigkeiten zu entdecken.

Kurios wirkt daran vor allem, dass momentan eigentlich noch gar nicht so genau feststeht, wie die Steuerung von Starfield funktioniert. Die Markierungen an den Knöpfen des Xbox-Controllers dafür, was sie tun, sind also höchstwahrscheinlich einfach alle geraten. Cool sieht das natürlich trotzdem aus, aber vielleicht passt die Beschriftung dann nicht.

Wie findet ihr den Controller? Würdet ihr euch so einen Starfield-Controller gönnen oder wie müsste er dafür aussehen?