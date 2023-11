Designer der Xbox backt Brot aus 4.500 Jahre alter, ägyptischer Hefe – 5,8 Millionen User feiern das

Was haben ein spezielles Sauerteigbrot und die Xbox gemeinsam? Sie haben den gleichen Schöpfer.

Die allererste Xbox hat sich auch beim Design ganz klar an ihrem Namen orientiert: Sie ist ein schwarzer Kasten mit einem großen X in der Mitte. Die Idee für das Design kam von Jonathan "Seamus" Blackley, der im Jahr 2001 den Look von Microsofts erster Heimkonsole kreierte.

Viele Jahre danach erlangt Blackley erneut Berühmtheit, dieses Mal auf TikTok. Der Grund: er hat ein besonderes Brot gebacken.

Xbox-Designer sprengt das Internet, weil er Brot backt

Auf TikTok geht ein Video viral, in dem Adrianna Pater über zwei Dinge berichtet, die von derselben Person hergestellt wurden. Sie erzählt von Blackley, der nicht nur für das Design der Xbox, sondern auch für ein ganz besonderes Sauerteigbrot verantwortlich war.

Was ist das Besondere an dem Brot? Das Brot ist in Zusammenarbeit mit einer Archäologin und einem Mikrobiologen entstanden. Für das Rezept wurden ägyptische Hieroglyphen übersetzt, die 4.500 Jahre alt sind.

Blackley entschloss sich, das Brot nachzubacken. Um so original wie möglich an dem Rezept zu bleiben, hat er ebenso alte Hefe verwendet. Die Hefe hat das Team aus ägyptischen Töpferwaren extrahiert, indem es Flüssigkeit in die Töpfe injizierte und mit einer Spritze wieder herauszog.

Das Unterfangen war aber nicht ganz einfach: Blackley benutzte Techniken wie UV-Sterilisation und dampfsterilisierte Werkzeuge.

Zusammen mit Emmer-Mehl, Wasser und ungefiltertem Olivenöl backte er dann das originalgetreue Sauerteigbrot. Das entsprechende TikTok-Video haben innerhalb von zwei Tagen über 5,8 Millionen Personen gesehen. Viele schreiben in den Kommentaren, dass sie seine Liebe für Sauerteigbrot teilen und in ihrer Xbox nun ein Sauerteigbrot sehen.

Diente das Sauerteigbrot als Inspiration? Pater macht in ihrem Video darauf aufmerksam, dass das Sauerteigbrot und das Xbox-Logo Ähnlichkeiten haben. Auf dem Sauerteigbrot gibt es ebenfalls ein markantes X, weshalb spaßeshalber vermutet wird, das Logo von dem Brot inspiriert wurde.

Mittlerweile hat auch Blackley das Video entdeckt und auf seinem Twitter- (bzw. X-)Account geteilt. Er bestätigt nicht, dass das Design des Xbox-Logos von einem Sauerteigbrot inspiriert wurde. Allerdings dementiert er es auch nicht. Unwahrscheinlich ist es trotzdem, da das Brot deutlich nach dem ersten Auftauchen des Xbox-Logos gebacken wurde.

Die originale Xbox erschien Ende 2001 in den USA. Der Release folgte für Europa wenige Monate später. Es war der Eintritt von Microsoft auf den Heimkonsolenmarkt, danach folgten die Xbox 360, die Xbox One und die aktuelle Xbox Series X/S.

