GTA San Andreas: Alle Cheats für Xbox Series X/S und Xbox One (+ GTA Trilogy)

Hier findet ihr alle Cheats zu GTA: San Andreas und GTA Trilogy für Xbox Series X/S und Xbox One. Denn CJs Open World-Abenteuer gehört heute noch zu den beliebtesten Ablegern von Rockstars Action-Reihe und wird deshalb nach wie vor gespielt wie verrückt. Wollt ihr dabei schummeln, dann findet ihr hier die entsprechenden Codes.

Für diese Plattformen gelten die folgenden Cheats: GTA San Andreas ist mittlerweile auf etlichen Plattformen zu Hause. Die hier aufgeführten Cheats beziehungsweise die dazugehörigen Tastenkombinationen könnt ihr für Xbox Series X/S, Xbox One und Xbox 360 verwenden.

Diese San Andreas-Cheats findet ihr hier:

Wie cheate ich in GTA San Andreas auf Xbox?

Schummeln ist in der Gangster-Welt von San Andreas kein Hexenwerk. Ihr müsst im laufenden Spiel lediglich eine Tastenkombination eingeben, die ihr für den jeweiligen Cheat der unteren Tabelle entnehmen könnt.

Für die Eingabe empfehlen wir das Steuerkreuz (D-Pad), weil es genauer ist als die Analog-Sticks. Schließlich will sich niemand vertippen.

Haben Cheats Nachteile?

Ja: Schummelt ihr, dann werden auf der Xbox Series X/S und Xbox One eure Achievements deaktiviert. Speichert am besten nicht ab, wenn ihr Cheats benutzt oder legt euch einen separaten Mogel-Spielstand an.

Waffen-Cheats für GTA San Andreas auf Xbox Series X/S und Xbox One

Cheat Xbox-Kombi Unendlich Munition LT, RT, X, RT, links, RB, RT, links, X, unten, LT, LT Hitman Level für alle Waffen Unten, X, A, RT, RB, links, unten, unten, LT, LT, LT Waffenpaket 1 (Schlagring, Baseballschläger, 9mm, Schrotflinte, Micro MP5, AK47, Gewehr, Raketenwerfer, Molotow, Spraydose) RT, RB, LT, RB, links, unten, rechts, oben, links, unten, rechts, oben Waffenpaket 2 (Desert Eagle, abgesägte Schrotflinte, Tec-9M4, Scharfschützengewehr, Flammenwerfer, Granaten, Feuerlöscher) RT, RB, LT, RB, links, unten, rechts, oben, links, unten, unten, links Waffenpaket 3 (Kettensäge, schallgedämpfte Pistole, Spaz, MP5, M4, Scharfschützengewehr, Thermal-Raketenwerfer, Sprenladungen) RT, RB, LT, RB, links, unten, rechts, oben, links, unten, unten, unten

Fahrzeug-Cheats für GTA San Andreas auf Xbox Series X/S und Xbox One

Cheat Xbox-Kombi Rhino-Panzer B, B, LT, B, B, LT, LB, LT, RT, Y, B, Y Jetpack Links, rechts, LT, LB, RT, RB, oben, unten, links, rechts Vortex-Hovercraft Dreieck, Dreieck, Viereck, Kreis, X, L1, L2, unten, unten Fallschirm Links, rechts, LT, LB, RT, RB, RB, oben, unten, rechts, LT Kampfheli B, A LT, B, B, LT, B, RT, RB, LB, LT, LT Hydra-Kampfjet Y, Y, X, B, A, LT, LT, unten, oben Stunt-Flugzeug B, oben, LT, LB, unten, RT, LT, LT, links, links, A, Y Caddy B, LT, oben, RT, LB, A, RT, LT, B, A Hotring Racer 1 RT, B, RB, rechts, LT, LB, A, A, X, RT Quadbike Links, links, unten, unten, oben, oben, X, B, Y, RT, RB Hotring Racer 2 RB, LT, B, rechts, LT, RT, rechts, oben, B, RB Rancher Oben, rechts, rechts, LT, rechts, oben, X, LB Bloodring Banger Unten, RT, B, LB, LB, A, RT, LT, links, links Stretch-Limo R2, oben, L2, links, links, R1, L1, Kreis, rechts Romero-Leichenwagen Unten, RB, unten, RT, LB, links, RT, LT, links, rechts Trashmaster/Müllauto B, RT, B, RT, links, links, RT, LT, B, rechts Bulldozer RB, LT, LT, rechts, rechts, oben, oben, A, LT, links Tanklastzug RT, oben, links, rechts, RB, oben, rechts, X, rechts, LB, LT, LT Monster-Truck Rechts, oben, RT, RT, RT, unten, Y, Y, A, B, LT, LT

Cheats für Fahrzeug-Eigenschaften auf Xbox Series X/S und Xbox One

Cheat Xbox-Kombi Riesensprünge mit BMX Y, X, B, B, X, B, B, LT, LB, LB, RT, RB Maximale Fahreigenschaften für aktuelles Auto X, LB, A, RT, LB, LB, links, RT, rechts, LT, LT, LT perfektes Handling Y, RT, RT, links, RT, LT, RB, LT fliegende Autos Oben, unten, LT, RT, LT, rechts, links, LT, links Kollidierte Autos schweben davon X, RB, unten, unten, links, unten, links, links, LB, A Autos fahren auf Wasser LT, LB, LB, oben, unten, unten, oben, RT, RB, RB eigenes Auto unzerstörbar + Unser Auto lässt andere Fahrzeuge explodieren RB, LB, RT, LT, LB, RB, X, Y, B, Y, LB, LT Autos in der Nähe explodieren Oben, unten, X, LB, rechts, A, RT, unten, RB, B Max. Zielfähigkeit während des Fahrens Links, Y, RT, LT, oben, X, Y, unten, B, LB, LT, LT Nitro für euer Auto RB, B, oben, LT, rechts, RT, rechts, oben, X, Y Taxis erhalten Nitro Oben, A, Y, A, Y, A, X, RB, rechts

Spielfigur-Cheats - Gesundheit, Geld und mehr auf Xbox Series X/S und Xbox One

Cheat Xbox-Kombi Volle Lebenspunkte, Rüstung und 250.000 Dollar RT, RB, LT, A, links, unten, rechts, oben, links, unten, rechts, oben Unverwundbar (gilt nur für Schüsse und Schläge) Unten, A, rechts, links, rechts, RT, rechts, unten, oben, Y Unbegrenzt Unterwasser atmen Unten, links, LT, unten, unten, RB, unten, LB, unten Extrem hohe Sprünge (CJ nimmt beim Fall Schaden) Oben, oben, Y, Y, oben, oben, links, rechts, X, RB, RB Extrem starke Schläge Oben, links, A, Y, RT, B, B, B, LB Zeitlupe und stärkere Schläge A, A, X, RT, LT, A, unten, links, A Schneller laufen Y, oben, rechts, unten, LB, LT, X Auf CJ wird Kopfgeld ausgesetzt Unten, oben, oben, oben, A, RB, RT, LB, LB Max. Respekt LT, RB, Y, unten, RB, A, LT, oben, LB, LB, LT, LT Max. Muskeln B, Y, Y, oben, B, RT, LB, oben, Y, LT, LT, LT Max. Sex-Appeal Y, oben, oben, links, rechts, X, B, links Max. Fett Y, oben, oben, links, rechts, X, B, unten keine Muskeln, kein Fett Y, oben, oben, links, rechts, X, B, rechts Niemals hungrig X, LB, RT, Y, oben, X, LB, oben, A Kleidung wechseln RT, RB, RB, RT, B, LT, LB, B, A, Y

Cheats für Fahndungslevel loswerden und erhöhen

Cheat Xbox-Kombi Fahndungslevel auf 2 Sterne erhöhen RT, RT, B, RB, links, rechts, links, rechts, links, rechts Fahndungslevel loswerden RT, RT, B, RB, oben, unten, oben, unten, oben, unten kein Fahndungslevel mehr bekommen B, rechts, B, rechts, links, X, Y, oben Fahndungslevel auf 6 Sterne bringen B, rechts, B, rechts, links, X, A, unten

Witzige Cheats für den Straßenverkehr

Cheat Xbox-Kombi Immer grüne Ampeln - freie Fahrt! Rechts, RT, oben, LB, LB, links, RT, LT, RT, RT Nur noch Reifen sichtbar, Karossen unsichtbar Y, LT, Y, RB, X, LT, LT Wenig Verkehr, keine Fußgänger A, unten, oben, RB, unten, Y, LT, Y, links Aggressiver Verkehr RB, B, RT, LB, links, RT, LT, RB, LB nur schnelle Autos fahren umher Rechts, RT, oben, LB, LB, links, RT, LT, RT, RT Nur pinke Autos fahren umher B, LT, unten, LB, links, A, RT, LT, rechts, B Nur schwarze Autos fahren umher LT, LT, RT, RT, LB, LT, RB, unten, links, oben Nur Traktoren und Wohnwagen Y, links, X, RB, oben, LB, unten, LB, A, LT, LT, LT Nur ländliche Fahrzeuge und Fußgänger Oben, LT, RT, oben, rechts, oben, A, LB, A, LT Nur Schrottautos fahren umher LB, rechts, LT, oben, A, LT, LB, RB, RT, LT, LT, LT

Witzige Passanten-Cheats

Warnung: Mit einem Stern* markierte Cheats können nicht mehr rückgängig gemacht werden, weshalb ihr euer Spiel nicht nach aktivieren des jeweiligen Cheats abspeichern solltet.

Cheat Xbox-Kombi Alle Passanten tragen Waffen* RB, RT, A, Y, A, Y, oben, unten Passanten greifen mit Fäusten an* Unten, oben, oben, oben, A, RB, RT, LB, LB Passanten greifen mit Waffen an* Unten, X, oben, RB, RB, oben, rechts, rechts, oben Riot-Modus Unten, X, oben, RB, RB, oben, rechts, rechts, oben Passanten greifen sich gegenseitig an* Unten, links, oben, links, A, RB, RT, LB, LT Passanten für Gang rekrutierbar (tragen Raketenwerfer) RB, RB, RB, A, LB, LT, RB, LT, unten, A Passanten für Gang rekrutierbar (tragen 9mm Pistole) Unten, X, oben, RB, RB, oben, rechts, rechts, oben Passanten werden von Gangmitglieder ersetzt Links, rechts, rechts, rechts, links, A, unten, oben, X, rechts Nur Gangs auf Straßen LB, oben, RT, RT, links, RT, RT, RB, rechts, unten Strandparty-Modus* Oben, oben, unten, unten, X, B, LT, RT, Y, unten Alle Passanten sind Ninjas mit Schwert A, A, unten, RB, LB, B, RT, B, X Alle Passanten sehen aus wie Elvis LT, B, Y, LT, LT, X, LB, oben, unten, links

Mehr zum Thema GTA San Andreas: Alle Cheats für PS4 und PS5 (+ GTA Trilogy)

Neue Cheats für GTA San Andreas für iOS und Android

Für die Mobile-Version von San Andreas gibt's noch eine Handvoll weiterer Cheats, die für die Konsolen-Fassungen nicht funktionieren:

Unverwundbarkeit (funktioniert auch mit Fahrzeugen)

Spezial-Waffen wie die Mini-Gun

Aktuelle Mission überspringen (perfekt für nervige Quests)

Hoher Glücksspiel-Skill

Zeitreise 4 Stunden in die Zukunft

eine ganze Reihe an zusätzlichen Debug-Cheats

Hier erklären wir euch, wie ihr sie freischaltet: So funktionieren die Mobile-Cheats für San Andreas.

Weitere Cheats für GTA

In diesem Guide findet ihr alle Cheats für GTA 5. In einem weiteren GamePro-Artikel führen wir alle Cheats für GTA Vice City für euch auf. Fröhliches Schummeln an alle Hobby-Gangster!

