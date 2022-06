Elder Scrolls 6-Fans sind so verzweifelt, dass sie das Spiel jetzt schon in Starfield sehen

The Elder Scrolls 6 wurde zwar schon im Jahr 2018 angekündigt, dürfte aber noch in ziemlich weiter Ferne liegen. Das sorgt natürlich für Fans, die langsam aber sicher verzweifeln. Was so weit geht, dass sie schon in dem Gameplay-Material zu Starfield die Landschaft aus dem ersten Elder Scrolls 6-Teaser erkennen wollen, den ihr oben sehen könnt. Aber leider müssen wir euch enttäuschen: Es sieht nicht danach aus, als würde es sich hierbei um dieselbe Bergkette handeln.

The Elder Scrolls 6-Fans hoffen auf Easter-Eggs in Starfield

Darum geht's: Beim großen Bethesda- und Xbox-Showcase wurden am Sonntag unter anderem 15 Minuten Gameplay von Starfield gezeigt. Das umfasste unter anderem eine Szene, in der wir auf einem bergigen Planeten stehen. Diese Bergkette erinnert einige Menschen im Internet offenbar an den ersten Mini-Teaser, den es zu The Elder Scrolls 6 zu sehen gab.

Hier könnt ihr noch einmal die Gameplay-Präsentation sehen:

Das führt dazu, dass einige Fans davon ausgehen, dass wir in Starfield auch auf einem Planeten landen können, der wie Elder Scrolls 6 aussieht. Ab da geht die Fantasie mit einigen Fans dann vollends durch. Die Spekulationen rangieren von Ähnlichkeiten über Easter-Eggs bis hin zum kompletten Spiel im Spiel. Aber am besten seht ihr euch den betreffenden Moment erst einmal selbst genauer an:

Noch einmal zum Vergleich die Bergkette aus dem TES 6-Teaser:

Bisher nur Hoffnungen: Eine gewisse Ähnlichkeit ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Selbstverständlich ist auch davon auszugehen, dass Bethesda einige Easter-Eggs in Starfield einbaut. Aber hier müssen wir euch dann doch enttäuschen. Die Bergkette sieht eindeutig anders aus und wir halten den Vergleich für einigermaßen absurd und an den Haaren herbeigezogen. Realistischer wirkt, dass hier dieselbe Technik zur Erstellung der Landschaften genutzt wurde, was das ähnliche Ergebnis erklären könnte. Wie die über 1.000 Planeten in Starfield entwickelt wurden, erfahrt ihr in diesem GamePro-Artikel.

Wie findet ihr den Vergleich? Habt ihr auch an Elder Scrolls 6 denken müssen?