Xbox Elite 3: Bilder des Pro-Controllers sind geleakt und zeigen zwei große Änderungen

Microsoft könnte schon bald die nächste Iteration des Elite-Controller präsentieren (auf dem Bild ist das Series 2-Modell zu sehen).

Microsoft hat mit der Elite-Serie bereits zwei Premium-Controller-Modelle für Xbox und PC veröffentlicht.

Der Release des Series 2 jährt sich 2026 allerdings bereits zum siebten Mal, weswegen es schon seit geraumer Zeit Gerüchte um ein überarbeitetes drittes Modell – den Xbox Elite Series 3 – gibt.

Handfeste oder gar offizielle Infos gab es bislang nicht dazu, doch das könnte sich bald ändern. Denn jetzt sind erste geleakte Bilder des Pro-Controllers aufgetaucht, die gleich zwei größere Änderungen zeigen.

1:31 Xbox Elite Wireless Controller Series 2 zeigt seine Funktionen im Trailer

Autoplay

Drehrädchen und austauschbarer Akku

Die Leak-Bilder wurden auf Tecnoblog veröffentlicht und stammen offenbar von der brasilianischen Regulierungsbehörde Anatel.

Auf den ersten Blick unterscheidet sich der Elite Series 3 zumindest optisch nicht allzu stark vom Series 2, die schwarze Farbgebung bleibt auch bei der dritten Iteration des Pro-Controllers bestehen.

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Der Teufel steckt allerdings im Detail bzw. beim Series 3 an der Unterseite. Dort sind links und rechts neben dem Kopfhörerausgang nämlich zwei Scroll-Räder angebracht, die es bislang bei noch keinem Xbox-Controller gab.

Wozu die dienen könnten, ist noch nicht ganz klar. Im Netz wird bereits darüber spekuliert, dass man damit eventuell die Lautstärke des Spielchats oder eines angeschlossenen Kopfhörers regulieren kann – oder bestimmte Funktionen in Simulationsspielen wie dem Microsoft Flight Simulator "realistischer" steuern.

Die zweite große Neuerung sitzt im Inneren des Elite Series 3. Denn offenbar wird der Akku des Eingabegeräts austauschbar sein. Bislang hatten die Elite-Controller einen fest eingebauten Akku. Schwächelte dieser oder ging sogar kaputt, wurde dadurch der komplette Controller unbrauchbar. Ein Wechsel-Akku behebt dieses potenzielle Problem.

Ein Nachteil: Offenbar ist der neue Akku 500 mAh kleiner als der bislang fest verbaute. Akku-Laufzeit war allerdings noch nie ein Problem der Elite-Controller.

Darüber hinaus hat der Elite Series 3 auch einen "Pair"-Knopf, mit dem ihr bei der Verbindung des Controller zwischen einem lokalen Modus (Bluetooth) und einem Cloud-Modus (Wi-Fi) wechseln könnt. Der Vorteil der Übertragung per Wi-Fi sind noch geringere Latenzen bei der Übertragungsgeschwindigkeit.

Gerüchte zum Wechsel-Akku und der Wi-Fi-Verbindung hatte es bereits in der Vergangenheit gegeben, das tatsächliche Modell scheint diese jetzt also zu bestätigen.

Da es nun Bilder von einem "fertigen" Elite Series 3-Controller gibt, dauert es nun vermutlich nicht mehr lange, bis Microsoft das Eingabegerät offiziell enthüllen wird.

Einen idealen Zeitpunkt gibt es dafür auch bereits. Denn am 7. Juni steigt der große Xbox Game Showcase, bei dem ein Elite 3 wunderbar als Hardware-Neuigkeit eingestreut werden könnte.

Womöglich erwartet uns sogar noch ein zweiter neuer Xbox-Controller, der speziell für Cloud-Gaming ausgelegt ist. Mehr dazu auf der zweiten Seite dieses Artikels.

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