Xbox Elite Controller im Angebot: So günstig gab es den Series 2 schon lange nicht mehr

Bei Otto gibt's den Xbox Elite Serie 2 Controller jetzt zum Schnäppchenpreis.

Falls ihr euch an der Xbox oder auch am PC nicht mehr mit Standard-Controllern zufriedengeben wollt, sondern ein hochwertiges Gamepad sucht, um die volle Leistung bringen zu können, dann hat Otto jetzt ein echtes Schnäppchen für euch. Dort bekommt ihr nämlich gerade den Xbox Elite Controller Series 2 für nur 99,99€ (UVP: 179,99€) im Sonderangebot. So günstig gab es den Controller laut Vergleichsplattformen schon seit Monaten nicht mehr.

Otto macht bislang keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt. Der Preis könnte sich also jederzeit wieder ändern.

Was kann der Xbox Elite Series 2 Controller?

Die Vorteile des Xbox Elite Controllers fallen vor allem bei einem Blick auf seine Rückseite auf.

Mit dem Microsoft Xbox Elite Controller Series 2 bekommt ihr ein hochwertiges Wireless Gamepad. Im Vergleich zum Standard-Controller bietet er nicht einfach nur bessere Qualität, sondern auch einige Extras, die ihn zu einem der besten Xbox Controller überhaupt machen:

4 Paddles: Auf der Rückseite des Controllers findet ihr vier programmierbare Paddles. Durch diese müsst ihr den Daumen nicht mehr vom rechten Stick nehmen, um die Buttons auf der Vorderseite zu drücken.

Trigger Stops: Ebenfalls auf der Rückseite befinden sich die Regler für die Trigger Stops. Durch diese könnt ihr die Wege der Trigger verkürzen und so beispielsweise in Shootern schneller feuern.

Feintuning per App: Beim Xbox Elite Controller könnt ihr per App einige Einstellungen vornehmen, die euch bei Microsofts Standard-Controller nicht zur Verfügung stehen, etwa die Sensitivität der Trigger oder die Stärke der Vibration.

Zubehör: Beim Xbox Elite Controller Series 2 wird (im Gegensatz zur Core-Version) einiges Zubehör mitgeliefert, zum Beispiel ein Steuerkreuz, das ihr anstelle des tellerförmigen D-Pads verwenden könnt, oder Sticks mit unterschiedlicher Länge und Oberfläche. Auch eine Tragetasche ist dabei.

Akku statt Batterien: Anders als der Standard-Controller läuft der Xbox Elite Series 2 nicht mit Batterien, sondern mit einem Akku, der circa 30 bis 40 Stunden durchhält. Ob das ein Pluspunkt ist, ist Geschmackssache.

Xbox Series X für 399€ im Angebot

Auch die Xbox Series X könnt ihr euch gerade zum Schnäppchenpreis sichern.

Ihr habt noch gar keine Xbox Series? Dann ist jetzt die perfekte Gelegenheit, das zu ändern. Bei MediaMarkt und bei Saturn könnt ihr euch gerade nämlich die Xbox Series X für schlappe 399€ sichern:

