Xbox Game Pass - Diese 8 Spiele kommen im April dazu

Der Xbox Game Pass wächst und wächst, Fans dürfen sich auch im April auf neue Spiele freuen. Microsoft nimmt insgesamt acht weitere Titel für Xbox One in die Spiele-Flatrate auf. Wir verraten euch, worauf ihr euch freuen dürft.

Diese Spiele sind ab April 2018 im Xbox Game Pass enthalten

Mit Cities: Skylines und Portal Knights sind ein Paar namhafte Spiele enthalten. Mit Robocraft Infinity schafft es ab dem 11. April 2018 auch der erste ID@Xbox-Titel in den Xbox Game Pass.

Was ist der Xbox Game Pass?

Der Xbox Game Pass ist eine Art Spiele-Flatrate. Der Xbox Game Pass kostet 10 Euro pro Monat, dafür erhaltet ihr Zugriff auf über 100 Spiele für Xbox One, darunter auch einige Xbox 360-Titel, die ihr via Abwärtskompatibilität auf der Xbox One spielen könnt. Ihr könnt alle Spiele so lange und oft zocken, wie ihr wollt - ohne zusätzliche Kosten.

Jeder kann den Xbox Game Pass 14 Tage kostenlos ausprobieren. Nach der Testphase startet automatisch das kostenpflichtige Abo, wenn ihr es nicht rechtzeitig storniert. Der Katalog des Xbox Game Pass wird monatlich mit neuen Titeln aktualisiert.

In Zukunft will Microsoft alle First Party-Titel zum Xbox Game Pass hinzufügen - und zwar pünktlich zum Release. So ist seit dem 20. März Sea of Thieves im Xbox Game Pass enthalten. Ihr könnt aber auch Titel wie Crackdown 3 oder State of Decay 2 zum Release spielen, ohne den Vollpreis zu bezahlen.

Crackdown 3 soll übrigens "pünktlich" erscheinen, versicherte der Xbox-Chef Phil Spencer. Einen Release-Termin nannte er aber weiterhin nicht.

Ist diesmal etwas für euch dabei?