Crackdown 3 - Xbox One-Exklusivspiel soll pünktlich kommen, verspricht Xbox-Chef

Crackdown 3 wurde in den letzten zwei Jahren immer wieder verschoben und Fans vertröstet. Doch dem Xbox-Chef Phil Spencer zufolge haben sich die Entwickler nun endlich auf ein Release-Datum eingeschossen.

Über das Xbox One-Exklusivspiel haben wir seit Dezember 2017 nichts mehr gehört. Letztes Jahr hieß es noch, der Actiontitel soll im Frühling 2018 erscheinen. Da der Frühling bereits angebrochen ist, Microsoft aber immer noch keine neuen Infos veröffentlicht hat, bangen Fans mittlerweile um eine erneute Verschiebung.

Phil Spencer hat sich jüngst in eine Twitter-Diskussion eingeklinkt und versicherte, dass es "nicht mehr lange dauern" soll, bis Crackdown 3 aufschlägt. Das Team habe einen Plan und bereits einen endgültigen Termin festgelegt. In Zukunft soll es mehr Infos geben. Einen konkreten Termin nannte Spencer nicht.

We have a plan and team is locked in on their date. We will talk about it more upcoming but wait won't be too long.