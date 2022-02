Xbox Game Pass könnte diesen Monat die Wartezeit bis Hollow Knight: Silksong überbrücken

Der Xbox Game Pass wird eventuell schon in den nächsten Wochen um neun neue Spiele erweitert. Welche das sind, könnte jetzt ganz frisch geleakt sein. Hochoffiziell ist das natürlich noch nicht, aber zumindest sieht es ganz danach aus, als könnte schon feststehen, was da auf uns zukommt. Allzu lange warten müssen wir offenbar auch nicht mehr, weil alle Titel in der ersten Februar-Hälfte hinzugefügt werden sollen. Mit Skul: The Hero Slayer wäre womöglich eine Hollow Knight- oder Dead Cells-Alternative an Bord.

Diese Spiele kommen angeblich im Februar 2022 in den Game Pass

Darum geht's: Microsoft hat mit dem Xbox Game Pass mittlerweile tatsächlich eine Art Netflix des Gaming geschaffen. Ihr zahlt einen monatlichen Beitrag und erhaltet dadurch Zugriff auf mehrere Hundert Spiele. Die wechseln ab und zu durch, insgesamt wächst das Angebot aber stetig. In Zukunft dürfte das Ganze auch dank des Activision Blizzard King-Deals noch wichtiger werden:

Verrät Leak neue Titel? Welche Titel als nächstes in den Game Pass kommen, bleibt oft bis zur Ankündigung eine Überraschung. Dementsprechend gibt es viel Spekulationen und Gerüchte sowie Leaks drumherum. Der neueste enthüllt jetzt vielleicht schon die nächsten Neuzugänge, die sogar noch im Februar 2022 an den Start gehen. Dabei soll es sich um die folgenden Titel handeln (via: Dealabs):

Einige bereits bekannt: Der Leak bekommt dadurch etwas mehr Gewicht, dass drei Titel von dieser Liste bereits sicher sind und angekündigt wurden. Dabei handelt es sich um Dreamscaper, Besiege und Edge of Eternity. Die haben auch schon ein offizielles Datum. Alle anderen Infos zum Februar 2022-Lineup im Game Pass findet ihr hier:

Wann sollen sie kommen? Ob die anderen sechs Spiele überhaupt ihren Weg ins Game Pass-Abo finden, steht offiziell noch nicht fest. Aber der Leaker behauptet, dass alle neun Spiele noch in der ersten Hälfte des Monats Februar 2022 über den Game Pass verfügbar sein sollen.

Welche Plattformen sind gemeint? Auch das lässt sich natürlich nicht abschließend beantworten, solange wir keine offiziellen Ankündigungen haben, wir können aber erfahrungsgemäß mit Xbox One und Xbox Series X/S rechnen.

Was sagt ihr zu dem Leak? Welches Spiel davon würdet ihr am liebsten spielen?