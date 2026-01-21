Xbox Game Pass im Januar 2026: 10 neue Spiele sind bekannt - darunter ein echter Grafikkracher, der zuerst auf PlayStation erschien

Ab Ende des Monats im Game Pass: Death Stranding Director's Cut.

Microsoft hat gestern Abend die zweite Welle des Januar 2026-Lineups für den Game Pass enthüllt und hui, da warten einige Grafikkracher auf uns, unter anderem ein ehemaliges PlayStation-Exclusive.

Zweite Game Pass-Welle im Januar 2026 - Auf diese Titel können wir uns freuen

Death Stranding Director’s Cut - ab 21. Januar (Xbox Series X/S, PC, Cloud)

RoadCraft - ab 21. Januar (PC)

Ninja Gaiden: Ragebound - ab 21. Januar (Xbox Series X/S, PC, Cloud)

The Talos Principle 2 - ab 27. Januar (Xbox Series X/S, PC)

Anno: Mutationem - ab 28. Januar (Xbox Series X/S, PC, Cloud)

Drop Duchy - ab 28. Januar (Xbox Series X/S, PC, Cloud)

MySims: Cozy Bundle - ab 29. Januar (PC)

Warhammer 40.000: Space Marine 2 - ab 29. Januar (Xbox Series X/S, PC, Cloud)

Indika - ab 2. Februar (Xbox Series X/S, PC, Cloud)

Final Fantasy 2 - ab 3. Februar (Xbox Series X/S, PC, Cloud)

4:44 Death Stranding Director's Cut - Die PS5-Fassung bekommt noch einen finalen Trailer - Die PS5-Fassung bekommt noch einen finalen Trailer

Autoplay

Grafik-Enthusiast*innen sollten dabei unbedingt einen Blick auf Death Stranding: Director's Cut werfen. Hideo Kojimas ungewöhnliches Open World-Abenteuer rund um den Paketboten Sam (gespielt von Norman Reedus) begeistert mit wunderschönen, realistisch anmutenden Naturlandschaften, die an Island angelehnt sind.

Auch die Charaktermodelle sehen so realistisch aus, dass wir problemlos die Schauspieler*innen dahinter erkennen können, neben Norman Reedus als Sam sind das weitere bekannte Namen wie Léa Seydoux als Fragile und Margaret Qualley als Mama.

Alle Game Pass-Spiele und -Abgänge im Januar 2026 im Überblick

Mehr zum Thema Xbox Game Pass im Januar 2026: Alle neuen Spiele und Abgänge von Sebastian Zeitz

In unserer oben verlinkten GamePro-Übersicht findet ihr alle Neuzugänge dieses Monats sowie eine Auflistung aller Spiele, die den Game Pass im Januar wieder verlassen. Seit gestern könnt ihr euch unter anderem den Horror-Hit Resident Evil Village für Xbox Series X/S und PC herunterladen sowie über Cloud zocken!

Und nun fragen wir wie immer euch: Auf welche Game Pass-Titel aus der zweiten Welle freut ihr euch in diesem Monat besonders? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion.