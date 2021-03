Xbox Game Pass verliert im März eines der besten Rollenspiele aller Zeiten

Wer den Xbox Game Pass abonniert hat, hat Zugriff auf weit über 100 Xbox-Spiele für Xbox Series X/S, Xbox One, Xbox 360 und die Original Xbox. Jeden Monat kommen neue Titel dazu, allerdings verlassen den Game Pass in jedem Monat auch ein paar Spiele. Welche das im März sein werden, hat Microsoft nun bekannt gegeben. Insgesamt sind es fünf Titel und ein Verlust schmerzt dabei besonders.

Dieses Spiel fliegt demnächst: Denn mit The Witcher 3: Wild Hunt wird am 16. März eines der besten Rollenspiel aller Zeiten den Service verlassen, ab diesem Datum könnt ihr den Titel im Game Pass nicht mehr herunterladen und spielen. Wer das großartige Rollenspiel von CD Projekt Red bislang verpasst hat und ein Game Pass-Abo hat, hat also noch knapp zwei Wochen Zeit, das nachzuholen.

Das ist The Witcher 3

Darum geht's: In The Witcher 3 schlüpft ihr in die Haut des Hexenmeisters Geralt von Riva. Die umfangreiche Spielwelt wartet mit weitläufigen Regionen auf, die sich frei erkunden lassen und ordentlich Abwechslung bieten. Geralt bereist etwa Handelsstädte, Gebirgspässe oder Pirateninseln, bringt exotische Monster zur Strecke oder kämpft gegen übernatürliche Wesen. Dabei gilt es, das Kind aus einer alten Prophezeiung zu finden, das laut einer alten Elfenlegende der Schlüssel zur Rettung der Welt ist.

Warum ihr The Witcher 3 gespielt haben solltet, verraten wir euch in unserem Test:

Diese Spiele fliegen im März noch aus dem Game Pass

Daneben verlassen ebenfalls am 16. März vier weitere Spiele den Game Pass, nach diesem Datum habt ihr also keinen Zugriff mehr darauf.

Welche neuen Spiele im März in den Game Pass kommen, ist derzeit noch nicht bekannt, bis zur Verkündung der neuen Titel dürfte es aber nicht mehr allzu lange dauer.

Mehr Infos zum Game Pass: Das Abo des Game Pass lohnt sich mittlerweile für fast jede*n Xbox-Besitzer*in. Alle wichtigen Infos zu Preisgestaltung, Kündigungsmöglichkeiten und Angebot findet ihr in unserem großen FAQ-Artikel zum Xbox Game Pass.