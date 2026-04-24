Xbox Game Pass: Neue Starter-Abostufe geleakt, die es aber nur mit einem anderen Abo gibt

Der Xbox Game Pass bekommt offenbar Stufenzuwachs - aber nicht alle haben Zugriff darauf.

Wer derzeit ein Xbox Game Pass-Abo abschließen will, hat die Wahl aus insgesamt vier Stufen (Essential, Premium, PC und Ultimate). Und wenn es nach einem aktuell von Dataminern ausgegrabenen Leak geht, kommt bald noch eine weitere Stufe hinzu – allerdings nur für ein ausgewähltes Publikum.

Denn die "Game Pass Starter Edition" – so der Name der Stufe – soll ausschließlich für die Personen verfügbar werden, die ein kostenpflichtiges Abo von Discord Nitro abgeschlossen haben.

Discord Nitro schlägt in Deutschland mit knapp 10 Euro im Monat zu Buche, erweitert den Funktionsumfang des Online-Kommunikationsdienstes und bietet zusätzlich einige Goodies.

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Diese Vorteile soll der Starter Game Pass bieten

Eines dieser Premium-Goodies soll nun offenbar der Starter Game Pass werden. Laut des Leaks enthält diese Stufe unter anderem:

Zugriff auf über 50 Spiele des Game Pass-Katalogs

10 Stunden Cloud-Gaming pro Monat

Unklar ist noch, ob der Starter Game Pass auch den Zugang zu Online-Multiplayer bieten wird, also ein zentrales Kernelement des Game Pass, das in den "normalen" Tiers bereits ab der untersten Stufe enthalten ist (via videogameschronicle.com)

Offiziell bestätigt ist der Starter-Game Pass bislang nicht, er würde aber zu den jüngsten Aussagen zu Xbox-Chefin Asha Sharma passen, die eine Ausweitung der Partnerschaft mit Discord angedeutet hatte – samt einem Game Pass-Push.

Microsofts Spiele-Service ist damit in dieser Woche einmal mehr in den Schlagzeilen. Vor wenigen Tagen wurde angekündigt, dass der Preis für die höchste Abo-Stufe – Xbox Game Pass Ultimate – deutlich gesenkt wird, aber zukünftig auch der Zugriff auf den jeweils aktuellsten Call of Duty-Teil wegfällt.

Außerdem kamen Gerüchte auf, dass das Game Pass-Angebot flexibler werden soll – und Abonnent*innen sich ihrer Vorteile selbst zusammenstellen. Das ist aber offenbar ein mittelfristiges bis langfristiges Ziel. Mehr dazu erfahrt ihr in den oben verlinkten Artikeln.