Xbox Game Pass: Microsoft könnte das Abo zukünftig flexibler machen - und euch entscheiden lassen, welche Vorteile ihr wollt

Könnt ihr euch zukünftig euer Game Pass-Abo selbst zusammenstellen? Laut eines Berichts denkt Microsoft zumindest darüber nach.

Microsoft hat den Preis für die Ultimate-Stufe des Xbox Game Pass vor ein paar Tagen angepasst – nach unten. Damit hat das Unternehmen ganz offenbar auf die harsche Kritik reagiert, die es nach der letzten Preiserhöhung im vergangenen Oktober gegeben hatte.

Doch das wird möglicherweise nicht die einzige Anpassung am kostenpflichtigen Spiele-Service bleiben. Das schreibt zumindest Windows Central-Journalist Jez Corden in einem aktuellen Artikel. Laut seinen Quellen bei Microsoft sei ein langfristiges Ziel für den Game Pass, das Angebot flexibler zu gestalten.

Statt festgesetzter Stufen mit jeweils vordefinierten Vorteilen soll man sich dann sein eigenes Abo zusammenstellen können. Somit könnte man beispielsweise Xbox Cloud Gaming bei der Auswahl ignorieren, wenn man den Service nicht nutzen möchte. Gleiches würde für Boni wie Fortnite Crew gelten – wer sie nicht braucht, bucht sie einfach nicht dazu.

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Ein flexibles Abo wäre ein Game Pass-Novum

Für den Game Pass wäre eine solche Option ein Novum, denn bislang gab es nur vorgefertigte Abostufen, bei denen man im Zweifel auch Services abonnierte, die man letztendlich gar nicht nutzt. Das wurde über die Jahre immer wieder von vielen Fans moniert, Microsoft könnte mit einem solchen Angebot also erneut auf direkte Community-Kritik reagieren.

Offiziell ist ein flexibles Game Pass-Abo indes noch nicht. Jüngst aufgetauchte Codenamen im Backend wie "Duet" oder Triton" weisen laut WindowsCentral aber auf eine höhere Anzahl von Angebotspaketen hin.

Möglicherweise könnte es dann auch eine zubuchbare "Call of Duty"-Option geben. Im Rahmen der Preissenkung wurde nämlich verkündet, dass neue Call of Duty-Spiele ab diesem Jahr nicht mehr automatisch zum Launch direkt in den Game Pass Ultimate kommen – sondern erst ein knappes Jahr später.

Mit einer – spontan ausgedachten und rein fiktiven – "CoD-Premium-Option" hätten Fans der Reihe gegen einen Aufpreis dann möglicherweise weiterhin direkt zum Start Zugriff auf die neuesten Teile.

Der Game Pass ist ein kostenpflichtiger Service, mit dem ihr Zugriff auf über weit über 100 Spiele für die Xbox Series X/S, Xbox One, Xbox 360 und die originale Xbox habt. Diese könnt ihr nach Abschluss eines Abos ohne Einschränkungen auf eure Konsole laden und spielen.

Der Service startete im Juni 2017 zunächst mit einer einzigen Abo-Stufe. Zwei Jahre später kam mit Ultimate eine Premium-Stufe dazu. Derzeit gibt es vier Game Pass-Stufen (Core, Standard, PC und Ultimate).

Was würdet ihr von einem flexiblen Game Pass-Abo halten?