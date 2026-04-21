Microsoft passt den Preis für den Xbox Game Pass Ultimate schon wieder an - und macht ihn günstiger

Microsoft hat bekanntgegeben, dass der Preis für die höchste Abostufe sinken wird – ab sofort.

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Tobias Veltin
21.04.2026 | 18:08 Uhr

Der Xbox Game Pass Ultimate wird deutlich günstiger. Der Xbox Game Pass Ultimate wird deutlich günstiger.

Microsoft hat bekannt gegeben, dass der Preis für den Xbox Game Pass Ultimate sinken wird. Die Anpassung gilt ab sofort:

  • Neuer Preis: 20,99 Euro pro Monat (statt bislang 26,99 Euro)

Auch der Preis für den PC Game Pass wird angepasst – von 14,99 Euro auf 12,99 pro Monat. Die Preise für die anderen Abo-Stufen bleiben unverändert.

Gleichzeitig wurde angekündigt, dass neue Call of Duty-Teile ab diesem Jahr nicht mehr sofort zu ihrer Veröffentlichung in den Game Pass Ultimate und PC Game Pass kommen. Die Shooter werden den entsprechenden Bibliotheken zukünftig erst etwa ein Jahr später hinzugefügt.

Video starten 41:55 Neue Spiele im April - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Letzte Preiserhöhung war saftig – und sorgte für viel Unmut

Schon in den vergangenen Wochen hatte es Gerüchte gegeben, dass der Preis für die höchste Game Pass-Stufe angepasst werden könnte. Die neue Xbox-Chefin Asha Sharma hatte im März entsprechende Andeutungen gemacht.

Anfang Oktober 2025 gab es die letzte Preiserhöhung für Microsofts Spiele-Service – damals noch unter Phil Spencer. Und die war saftig, insbesondere für alle Ultimate-Abonnent*innen. Der Preis stieg damals um satte 9 Euro. Die Reaktionen darauf waren wenig überraschend ziemlich negativ, viele Abos dürften seitdem gekündigt worden sein.

Die anhaltende Kritik daran wird auch Asha Sharma nicht entgangen sein, sie dürfte den entscheidenden Impuls für diese "Rolle rückwärts" gegeben haben. Wobei es sich durch den Wegfall der aktuellen CoDs auch nicht um eine komplette Kehrtwende handelt.

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Im Juni wird Microsoft dann auf einem großen Showcase neue Xbox-Spiele präsentieren und Updates zu bereits bestehenden Titeln geben. Möglicherweise gibt es dann auch einen Teaser zur nächsten Konsole des Unternehmens: Project Helix.

Deren Bekanntgabe war eine der ersten Amtshandlungen von Asha Sharma nach ihrem Antritt im vergangenen Februar.

Und jetzt seid ihr gefragt: Was sagt ihr zur Preissenkung des Game Pass Ultimate – und dem Wegfall der aktuellen CoDs darin?

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