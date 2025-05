92 auf Metacritic: Das beste Rollenspiel aus 2024 könnt ihr ab sofort im Game Pass zocken

Metaphor: ReFantazio ist ab sofort im Xbox Game Pass.

Rollenspiel-Fans können sich dieses Jahr absolut nicht beklagen. Nach Kingdom Come Deliverance 2 folgten mit The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered und Clair Obscur: Expedition 33 gleich zwei weitere Hits, die zudem direkt zum Start über den Xbox Game Pass spielbar waren. Jetzt gesellt sich ein RPG-Hit aus 2024 dazu.

Metaphor: ReFantazio kommt in den Xbox Game Pass

Auf Metacritic konnte die Xbox Version von Metaphor: ReFantazio satte 92 Punkte abräumen, die PS5-Version schafft es sogar auf eine 94. Auf den Game Awards wurde das Rollenspiel aus dem Hause Atlus sogar zum RPG des Jahres gewählt und gewann zudem noch die Auszeichnung für die beste Erzählung.

1:45 Metaphor: ReFantazio ist das neue Spiel der Persona-Macher

Autoplay

Darum geht's im Spiel: Metaphor spielt in einem Fantasy-Universum mit leichten Steampunk-Vibes. Dort wurde jüngst der König von Euchronia durch den Verräter Louis getötet. Was dieser allerdings nicht wusste: Mit einem Zauber hatte das Oberhaupt vor seinem Tod dafür gesorgt, dass seine Nachfolge durch ein Turnier bestimmt werden solle.

Wir schlüpfen in die Rolle eines Jungen aus den Reihen der Elda, einem unbeliebten und in der Hierarchie der Welt unbedeutenden Stamm. Schnell finden wir heraus, dass der todgeglaubte Sohn des Königs noch am Leben ist und so beginnt eine Reise, die uns durch das gesamte Königreich schickt.

Dabei bestreiten wir taktische Rundengefechte mit unserer Gruppe und auch abseits der Kloppereien übernimmt Metaphor viele Elemente aus anderen Atlus-Reihen, wie Persona und Shin Megami Tensei. Darunter etwa der Kalender, der uns aufzeigt, wann wichtige Ereignisse stattfinden und wann wir Zeit für Nebenbeschäftigungen haben.

Im GamePro-Test schaffte es das RPG auf eine sehr gute 89 und Kollege Jonas beschreibt das Spiel wie folgt: "Ein hervorragendes Rollenspiel mit fantastischen Geschichten und großem Umfang, das technisch aber Luft nach oben hat."

Wie bei Atlus-Spielen üblich, ist der Style nämlich zwar sehr gelungen, die generelle Technik wirkt jedoch etwas angestaubt. Das täuscht jedoch nicht darüber hinweg, dass uns hier eines der besten Rollenspiele der letzten Jahre erwartet und wenn ihr über ein aktives Game Pass-Abo verfügt, solltet ihr spätestens jetzt hineinschauen.