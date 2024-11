Xbox Game Pass im November 2024: Alle neuen Spiele und Abgänge

Das sind die neuen Spiele bei Game Pass im November 2024.

Es wird kälter, der November steht vor der Tür und somit lohnt sich ein Blick auf das, was euch im Xbox Game Pass erwartet. Bereits jetzt kennen wir schon einige der neuen Spiele und welche ihn verlassen. Wir fassen alles zusammen.

Hinweis: Da die neuen Game Pass-Spiele immer in zwei Monatshälften aufgeteilt sind, wird dieser Artikel von uns regelmäßig aktualisiert.

Diese Xbox-Spiele sind im November 2024 neu im Game Pass

Noch steht die offizielle Bekanntgabe durch Microsoft aus. Trotzdem kennen wir schon eine Auswahl an Spielen, die auf euch warten werden. Die Titel für die erste Monatshälfte wird voraussichtlich am 05. November bekannt gegeben.

Ausnahme bei Day One-Spielen: Seit Mitte September 2024 hat Microsoft den Xbox Game Pass für Konsolen umgekrempelt. Die mittlere Abo-Stufe beinhaltet jetzt zwar direkt Zugriff auf Multiplayer dafür gibt es keine Day One-Spiele mehr. Das gilt aber vorerst nur für Neukunden.

Habt ihr aktuell den Xbox Game Pass für Konsole, dann könnt ihr diesen aktuell noch so lange nutzen, wie ihr den automatisch verlängert jedes Jahr und nicht den Tier wechselt oder eine Zahlung aussetzt. Mit diesem habt ihr zwar nicht direkt Online-Multiplayer, könnt dafür aber Day One-Spiele im Game Pass ohne Ultimate genießen.

Die potenziellen Game Pass-Highlights im November

Microsoft Flight Simulator 2024

Release im Game Pass: 19. November

19. November Genre: Simulation

Darum geht's: Der Microsoft Flight Simulator kehrt dieses Jahr mit einer neuen Version zurück und baut auf dem mittlerweile vier Jahre alten Vorgänger auf. Die große Neuerung wird sein, dass ihr Berufe erleben könnt, die vor allem Flugzeuge nutzen. Darunter Bergrettung, Brandbekämpfung aus der Luft, Fracht-Transport, Privatjets, Rennflugzeuge und vieles mehr.

Stalker 2

Release im Game Pass: 20. November

20. November Genre: Shooter

Darum geht's: Eins der wahrscheinlich am meisten erwarteten Spiele, das auch schon oft verschoben wurde, ist Stalker 2. Der immersive Shooter will euch in ein Tschernobyl schicken in dem ihr die riesige Sperrzone frei erkunden könnt.

Diese Spiele verlassen den Game Pass im November 2024

Noch sind keine Spiele offiziell bekannt, die den Game Pass im November verlassen werden. Sobald Microsoft Infos dazu bekannt gibt, werden wir euch hier darüber informieren.

Alle Infos zum Game Pass

Der Xbox Game Pass ist ein kostenpflichtiger Service für die Xbox Series X/S sowie die Xbox One, der euch Zugriff auf über 400 Spiele gibt. Mit Core bekommt ihr neben Online-Multiplayer noch eine kleine Auswahl von knapp 40 Spielen zur Verfügung gestellt. In der Standard-Variante könnt ihr dann auf die normale Bibliothek zusätzlich zum Multiplayer zugreifen. Mit Ultimate gibt's dann oben drauf noch alle Day One-Releases, Zugang zum Cloud Gaming, dem PC Game Pass sowie EA Play.

