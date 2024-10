Xbox Game Pass im Oktober 2024: Alle neuen Spiele und Abgänge

Das sind die neuen Spiele bei Game Pass im Oktober 2024.

Es geht wieder auf das Monatsende zu und deshalb lohnt sich schon jetzt ein Blick auf den Oktober. Bereits jetzt kennen wir nämlich schon einige der neuen Spiele für den Xbox Game Pass. Wir fassen für euch zusammen, welche neuen Titel in den Service kommen – und welche ihn verlassen.

Hinweis: Da die neuen Game Pass-Spiele immer in zwei Monatshälften aufgeteilt sind, wird dieser Artikel von uns regelmäßig aktualisiert. Letztes Update am 22. Oktober: Wir haben alle Spiele hinzugefügt, die Ende des Monats den Service verlassen.

Diese Xbox-Spiele sind im Oktober 2024 neu im Game Pass

Microsoft hat jetzt die erste Monatshälfte bekannt gegeben und es kommen ein paar Spiele sowohl für alle mit Game Pass Standard als auch mit Ultimate in den Service.

Ausnahme bei Day One-Spielen: Seit Mitte September 2024 hat Microsoft den Xbox Game Pass für Konsolen umgekrempelt. Die mittlere Abo-Stufe beinhaltet jetzt zwar direkt Zugriff auf Multiplayer dafür gibt es keine Day One-Spiele mehr. Das gilt aber vorerst nur für Neukunden.

Habt ihr aktuell den Xbox Game Pass für Konsole, dann könnt ihr diesen aktuell noch so lange nutzen, wie ihr den automatisch verlängert jedes Jahr und nicht den Tier wechselt oder eine Zahlung aussetzt. Mit diesem habt ihr zwar nicht direkt Online-Multiplayer, könnt dafür aber Day One-Spiele im Game Pass ohne Ultimate genießen.

Die (potenziellen) Game Pass-Highlights im Oktober

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe

Release im Game Pass: 16. Oktober 2024

16. Oktober 2024 Genre: Rollenspiel

Darum geht's: Der Nachfolger des Rollenspiels South Park: Der Stab der Wahrheit bleibt dem Spielprinzip treu: Erneut gibt es rundenbasierte Kämpfe und den typischen derben Humor der Fernsehserie. Als Held fungiert wieder ein neues Kind, dessen Rolle der Spieler übernimmt.

Ihr begleitet Eric Cartman, Kenny & Co. auf eine abenteuerliche Reise, bei der vor allem auch Superhelden-Motive auf die Schippe genommen werden. Inunserem Test staubte der Titel im Jahr 2017 eine sehr gute 85er-Wertung ab.

Call of Duty: Black Ops 6

Release im Game Pass: 25. Oktober 2024

25. Oktober 2024 Genre: Ego-Shooter

Darum geht's: Zum ersten Mal gibt es dieses Jahr das neue Call of Duty direkt im Game Pass nachdem Microsoft den Publisher Activision aufgekauft hat. In Black Ops 6 geht die beliebte Unterreihe weiter und strotzt wieder mit einer Kampagne rund um politische Intrigen in den 90ern.

Dazu wird der Multiplayer dank eines neuen Bewegung-Systems bei dem man sich schneller in alle Richtungen bewegen kann wieder überarbeitet. Und Zombies ist wieder als ein auf Runden basierter Modus zurück.

Diese Spiele verlassen den Game Pass im Oktober 2024

Über den Xbox-Store wissen wir jetzt, welche Spiele bald weg sind. Wollt ihr einen dieser Titel darüber hinaus zocken, dann könnt ihr euch bis zu dem Zeitpunkt, wo sie raus sind, diese mit einem 20 Prozent Rabattt sichern.

Alle Spiele, die den Service am 31. Oktober verlassen

Dirt 5 - Konsole, Cloud, PC

- Konsole, Cloud, PC Frog Detective - Konsole, Cloud, PC

- Konsole, Cloud, PC Headbangers - Konsole, Cloud, PC

- Konsole, Cloud, PC Inkulinati - Konsole, Cloud, PC

- Konsole, Cloud, PC Lonely Mountains Downhill - Konsole, Cloud, PC

- Konsole, Cloud, PC Mineko's Night Market - Konsole, Cloud, PC

Alle Spiele, die den Service am 15. Oktober verlassen

Dyson Sphere Program - PC

- PC Everspace 2 - Konsole, Cloud, PC

- Konsole, Cloud, PC F1 Manager 2023 - Konsole, Cloud, PC

- Konsole, Cloud, PC From Space - Konsole, Cloud, PC

- Konsole, Cloud, PC Scorn - Konsole, Cloud, PC

Alle Infos zum Game Pass

Der Xbox Game Pass ist ein kostenpflichtiger Service für die Xbox Series X/S sowie die Xbox One, der euch Zugriff auf über 400 Spiele gibt. In der Standard-Variante könnt ihr lediglich auf die normale Bibliothek des Game Pass zugreifen. Mit Ultimate, das etwas mehr kostet, bekommt ihr auch noch eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft, Zugang zum Cloud Gaming, dem PC Game Pass sowie EA Play.

Welche Game Pass-Spiele werdet ihr euch im Oktober für eure Xbox holen?