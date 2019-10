Xbox Game Pass Oktober - Diese drei Spiele sind jetzt dabei

Im Oktober landen bei Game Pass-Besitzern wieder ein paar neue Spiele in der Bibliothek. In einem Twitter-Posting enthüllte Microsoft drei neue Titel, die ab sofort auf der Xbox One spielbar sind. Dieses Mal sind ein beliebter Klassiker, ein Nischenliebling und ein tanzender Todesgott mit dabei.

Fallout New Vegas

Darum geht's: Fallout: New Vegas ist das einzige Spiel der Reihe, das als eigenständiger Ableger fungiert und dementsprechend kein inhaltlicher Nachfolger von Teil drei ist (obwohl er zeitlich nur vier Jahre danach spielt).

Auch Fallout: New Vegas ist, wie die anderen Fallouts, ein Rollenspiel samt Charaktersystem, V.A.T.S.-Modus, Dialogen mit mehreren möglichen Antworten und einer gehörigen Prise schwarzen Humors. New Vegas tickt jedoch etwas anders als die restliche Fallout-Welt. Die Power-Rüstungen sind nicht mehr unzerstörbar, im Survival-Modus hat Munition Eigengewicht, unsere Begleiter können sterben und wir kämpfen mit Hunger, Durst und Stimpaks, die nur noch über einen bestimmten Zeitraum hinweg heilen.

Ab wann verfügbar? 18. Oktober 2019

Panzer Dragoon Orta

Darum geht's: Panzer Dragoon Orta ist ein Rail Shooter, der zuerst für die Xbox erschienen ist. Wie man sich aus dem Namen zusammenreimen kann spielen wir die junge Orta, die einen Drachen befehligt, mit dem sie ihre Feinde in die Flucht schlägt. Anders als klassische Drachen schießt ihr Gefährte jedoch nicht mit Feuer, sondern Lasern.

Drachen, Laser und eine Übermacht, die uns zu überrennen droht? Klingt nach einer saftigen Herausforderung für Orta. Gott sei Dank muss sie die Riesenviecher nicht steuern, sondern nur dafür sorgen, dass sie links und rechts von ihm alles wegballert, was bei drei nicht aus dem Sichtfeld ist. Typischer Railshooter eben.

Ab wann verfügbar? 18. Oktober 2019

Felix the Reaper

Darum geht's: Felix the Reaper ist ein Schattenmanipulations-Puzzlespiel um den Todesgott Felix, der seinen gemütlichen Büroposten aufgegeben und in den Außendienst gewechselt ist, um vielleicht einen Blick auf die Frau zu erhaschen, der sein Herz gehört: Betty.

Dabei hat er eigentlich gar keine Zeit, verliebt durch die Gegend zu stieren. Denn sein Job ist es, Menschen in bis ins kleinste Detail geplante, tödliche Unfälle zu verwickeln. Dazu halten wir die Zeit an und verschieben so lange Gegenstände, bis der Tod unausweichlich wird. Dabei darf er jedoch nicht in die Sonne treten, weil er sonst verbrüht: Wir müssen also genau planen, wie wir vorgehen.

War etwas für euch dabei?