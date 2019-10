Xbox Game Pass Oktober 2019 - Neues RPG-Highlight ist direkt mit dabei

Der Xbox Game Pass wächst auch im Oktober 2019 stetig weiter. Nachdem vor kurzem erst das beliebte Rollenspiel Fallout: New Vegas hinzugefügt wurde, folgt nun direkt der geistige Nachfolger The Outer Worlds vom gleichen Entwickler Obsidian. Außerdem hat Microsoft noch einige Titel mehr verraten, die bald kommen.

Xbox Game Pass Oktober 2019 bringt noch:

Die Highlights der neuen Game Pass-Spiele

The Outer Worlds

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Größe: 36,78 GB

36,78 GB Cool für Fans von Fallout: New Vegas und Mass Effect

Worum geht's ? Das RPG The Outer Worlds stammt von Obsidian Entertainment und damit von den Entwicklern von Star Wars: KOTOR 2, sowie Fallout: New Vegas. Dieses Mal schickt euch das Team allerdings nicht in die Post-Apokalypse, sondern in eine von Großkonzernen unterjochten Weltraumkolonie. Spielerisch bleibt sich Obsidian treu.

Euch erwarten witzige Dialoge, Quests mit vielen Entscheidungen zwischen moralischen Grauzonen und ein ähnlicher satirischer, aber auch oft ernster Ton. Das Setting ist frisch und die Rollenspiel-Mechaniken fallen mit Charakterwerten, Attributen und Begleitern recht klassisch aus. Die Technik musste aufgrund des geringen Entwicklungsbudgets allerdings ein paar Abstriche machen.

The Outer Worlds im Test:

Fallout im All

Subnautica

Genre: Survival

Survival Größe: 7,07 GB

7,07 GB Cool für Fans von Crafting, Sammeln und Erkundung unter Wasser

Worum geht's? Eigentlich sollte die Crew der Aurora nur ein Phasentor im Orbit eines unwichtigen Planeten einnehmen. Beim Anflug geht allerdings einiges schief. Als Überlebender des Absturzes finden wir uns in den Weiten des örtlichen Ozeans wieder und sind auf uns allein gestellt. Von nun an heißt es tauchen, erkunden, sammeln und craften was das Zeug hält.

In Subnautica sind wir dabei meist unter Wasser unterwegs. Das verändert nicht nur das allgemeine Survival-Gameplay. Die Spielwelt ist dank bunter Korallen und Meeresbewohner stets lebendig. Auf der Suche nach Rohstoffen und Materialen müsst ihr außerdem stets den Wasserdruck im Auge behalten, je tiefer ihr taucht.

Subnautica im Test:

Im Rausch der Tiefe

Afterparty

Genre: Adventure

Adventure Größe: 3,7 GB

3,7 GB Cool wenn ihr Indie-Charme, Entscheidungen und skurrile Settings mögt

Worum geht's? Die Macher des beliebten Indie-Spiel Oxenfree schicken euch in Afterparty erneut auf eine skurrile und witzige Reise. Es geht um die beiden Freunde Milo und Lola. Beide sterben. Doch die richtigen Probleme fangen erst an, denn ihnen droht eine Ewigkeit in der Hölle. Allerdings gibt es einen Weg, wieder zur Erde zurückzukommen: Sie müssen den Teufel unter den Tisch trinken.

Spielerisch werdet ihr viele Gespräche führen, die hervorragend (auf Englisch) vertont sind. Außerdem erkundet ihr die schicke 3D-Spielwelt und könnt immer wieder Entscheidungen treffen, die den weiteren Verlauf der Handlung beeinflussen können. Natürlich stehen auch Trinkspiele wie Bier-Pong auf dem Programm. Afterparty erscheint, genau wie The Outer Worlds, direkt zum Release im Xbox Game Pass.

Ist für euch etwas dabei?