Der Xbox Game Pass bekommt mit dem PowerWash Simulator heute eines der aktuell gehyptesten Spiele

Irgendwer muss nun mal die Drecksarbeit machen – und das sind in diesem Fall wir. Aber beim PowerWash Simulator macht reines Putzen überraschend viel Spaß. Wer sich davon selbst überzeugen will und eine Xbox hat, bekommt dazu jetzt die perfekte Gelegenheit. Das große Reinemachen gibt es seit heute nämlich endlich im Game Pass. Damit findet eines der witzigsten und aktuell am gehyptesten Spiele überhaupt seinen Weg in das Xbox-Abo.

Ab heute im Xbox Game Pass: Der PowerWash Simulator

Darum geht's: Der PowerWash Simulator liefert genau das, was der Name verspricht. Wir ziehen einen Schutzanzug an, schnappen uns den Hochdruckreiniger und los geht's. Es gibt jede Menge Häuser, die nur so vor Dreck strotzen und darauf warten, von uns endlich wieder blitzeblank gewaschen zu werden. Das funktioniert sogar im Koop mit einigen anderen Sauberkeitsfanatiker*innen.

PowerWash Simulator: Was ist bitte so cool am Putzen als Spiel?

Ganz einfach: Hier bekommt ihr die reine, direkte Befriedigung des schnellen Ergebnisses, aber ohne den vorherigen, anstrengenden Teil. Ihr seht sofort den drastischen Unterschied zwischen sehr sehr dreckig und blitzblank bis strahlend sauber. Der Weg dorthin ist sehr viel einfacher, schneller und leichter, als er es im echten Leben wäre.

So wird die Arbeit zum Spaß und sorgt nicht nur für das entsprechend befriedigende Gefühl, das sich normalerweise nach dem Aufräumen, Putzen oder auch nach dem Sport einstellt. Ihr könnt auch währenddessen schon entspannen, weil es sogar etwas meditatives hat, wenn ihr im PowerWash Simulator sauber macht.

Das Konzept war bereits in frühen, unfertigen Versionen überzeugend, jetzt gibt es aber das volle Wasch-Programm und das kann die Erwartungen offenbar voll und ganz erfüllen. Zumindest heimst der PowerWash Simulator bereits die ersten positiven Reviews ein (Metascore: 80)und erfreut sich größter Beliebtheit. Vielleicht spielt dabei auch eine Rolle, dass sich viele Spieler*innen in Zeiten von Krieg, Klimakrise und Pandemie nach einem einfachen, simplen, harmlosen und spaßigen Titel wie diesem sehnen.

Schaut ihr euch den PowerWash Simulator an? Was macht für euch die Faszination aus?