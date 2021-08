Der Xbox Game Pass ist das letzte Spieleabo, was ihr braucht. Denn hier bekommt ihr ein wirklich gewaltiges Angebot an Spielen geliefert. Doch was steckt alles in den unterschiedlichen Versionen? Hier erfahrt ihr alle Unterschiede zwischen Game Pass für Konsole oder PC sowie den Game Pass Ultimate.

Das steckt im Game Pass

Mit dem Game Pass bekommt ihr allen voran Zugriff auf mehr als 100 qualitativ hochwertige Spiele und neue werden regelmäßig hinzugefügt. Xbox-Game-Studio-Titel könnt ihr zudem direkt am Tag der Veröffentlichung über den Game Pass spielen. Als Abonnent erhaltet ihr weiterhin Zugriff auf exklusive Rabatte und Deals im Store und könnt damit noch einmal zusätzlich sparen.

Unterschiede zwischen PC und Konsole: Obwohl der Game Pass auf PC und Konsole zu großen Teilen identisch ist, gibt es einen großen Unterschied. So erhaltet ihr in der Standard-Version nur auf dem PC zusätzlich Zugriff auf die Spiele von EA Play. Wollt ihr die Titel von EA auch auf der Konsole spielen, müsst ihr upgraden.

Mehr Vorteile im Game Pass Ultimate

Der Game Pass Ultimate bietet euch die gleichen Features wie bereits der normale Game Pass, kommt für einige Euro mehr im Monat aber mit noch einigen zusätzlichen Boni. Die sind außerdem weitaus umfangreicher als euch nur Zugriff auf weitere Spiele zu geben.

Dazu zählt nicht nur kostenloser Bonus-Content für die Spiele, sondern auch die Möglichkeit, sie über Cloud Gaming auch zu streamen, wodurch ihr die umfangreiche Bibliothek gar auf mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets verwenden könnt.

EA Play auch auf Konsole: Mit dem Xbox Game Pass Ultimate erhaltet ihr auch auf der Konsole Zugriff auf das umfangreiche Angebot von EA Play, mit dem ihr Titel wie etwa Star Wars Jedi: Fallen Order oder Mass Effect spielen könnt.

Überblick der Game-Pass-Varianten

Xbox Game Pass Ultimate Xbox Game Pass für PC Xbox Game Pass für Konsole Zugriff auf über 100 Spiele X X X Zugriff auf Xbox Game Studio Spiele zum Release X X X Rabatte für Mitglieder X X X Kostenlose Perks wie Ingame-Content X Cloud Gaming X Xbox Live Gold X EA Play Abo X X

Welcher Game Pass ist der richtige für euch?

Ob ihr nur den normalen Game Pass, oder den Game Pass Ultimate nutzen solltet, ist ganz von euren persönlichen Vorlieben und der Plattform eurer Wahl abhängig.

Auf der Xbox empfiehlt sich auf jeden Fall der Xbox Game Pass Ultimate wegen dem zusätzlichen Zugriff auf die Spiele von EA, sowie das ebenfalls beigefügte Abo von Xbox Live Gold. Auf dem PC hingegen könnt ihr darauf verzichten, da ihr bereits in der normalen Version Zugriff auf EA Play erhaltet und Xbox Live Gold nicht für Online-Gaming benötigt.

Wer viel unterwegs ist, sollte ebenfalls zum Xbox Game Pass Ultimate greifen. Denn nur mit dem könnt ihr Cloud Gaming nutzen und die Spiele damit auch auf eurem Smartphone oder Tablet spielen.

