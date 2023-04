The Long Dark ist noch einige Tage lang im Game Pass, bevor es aus dem Service verschwindet.

Der Game Pass ist nicht nur ein Abo-Service, der jeden Monat um neue Titel erweitert wird, es fliegen auch immer wieder Spiele aus dem Katalog. Neben Life is Strange: True Colors oder auch Quantum Break wird es im April auch The Long Dark von Hinterland Studio erwischen. Wollt ihr denn Singleplayer-Survival-Hit also noch über den Xbox Game Pass nachholen, solltet ihr euch beeilen.

Wie lang ist The Long Dark noch im Xbox Game Pass? Wie üblich listet Microsoft im Game Pass unter der Rubrik "Bald nicht mehr verfügbar" die Spiele auf, die den Service bald verlassen. In der Regel bedeutet dass, dass sie Mitte des Monats verschwinden. The Long Dark wird demnach noch bis zum 15. April 2023 spielbar sein.

Wie lange dauert es The Long Dark durchzuspielen? Der Überlebensmodus hat als feier Spielmodus kein richtiges Ende. Wer stirbt, fängt einfach neu an. Allerdings besitzt The Long Dark mit Wintermute auch einen Storymodus, den wir euch wärmstens empfehlen wollen. Dieser umfasst aktuell vier der insgesamt fünf Episoden. Um die zu beenden, braucht ihr laut HowLongToBeat etwa 20 Stunden. Aber auch wenn ihr euch Zeit lassen solltet, dürftet das bis zum 15. April gut machbar sein.

Das erwartet euch in The Long Dark

Darum geht's im Storymodus: Als Pilot William Mackenzie werden wir von unserer Ex-Frau Dr. Astrid Greenwood mit der Bitte aufgesucht, sie trotz eines Schneesturms nach Great Bear Island zu fliegen. Das geht natürlich schief und die beiden stürzen in der eisigen Wildnis Nordamerikas ab. Als Mackenzie wieder zu sich kommt, fehlt von seiner Ex-Frau jedoch jede Spur. Außerdem flimmern mysteriöse Lichter am Himmel.

Um zu Überleben und seine verschwundene Ex-Frau zu finden, macht sich der Pilot auf die Suche nach nach Hilfe. Dabei stößt er nicht nur auf wohlwollende Menschen, sondern auch auf zwielichtige Zeitgenossen und tierische Gefahren wie Wölfe. Wie für ein Survival-Spiel typisch müssen wir außerdem auf Bedürfnisse wie Hunger, Durst und Körpertemperatur achten. Nahrungsbeschaffung, Waffen und ein warmer Unterschlupf sind auch in Wintermute unabdingbar.

Mit dem Trailer zu den ersten beiden Episoden könnt ihr euch einen Eindruck vom Storymodus Wintermute machen:

@annika908 Ich habe schon eine ganze Menge Survival-Spiele gezockt. The Long Dark zählt dabei zu meinen klaren Favoriten. Und damit bin ich nicht alleine. Innerhalb der GamePro-Redaktion hat das Spiel eine ganze Menge Fans, weshalb wir es euch wirklich wärmstens empfehlen können. Die dichte Atmosphäre sowie die fordernden, aber niemals unfairen Gameplay-Mechaniken lassen eine angenehm bedrohliche Survival-Stimmung aufkommen. Der kunstvolle Grafikstil steht dem dabei nicht im Wege. Während mir das schon viele spannende Runden im Überlebensmodus bescherte, trumpft The Long Dark im Storymodus noch weiter auf. Seltsame Fremde, emotionale Hintergründe und einzigartige Momente wie den Kampf gegen einen Bären, packten mich in jeder Episode. Dabei geht es nicht einfach nur ums Überleben, sondern auch ums Abwägen, wem ich trauen kann und wem nicht. Eine innere Anspannung, die nicht jedes Survival-Spiel in mir hervorruft. Umso gespannter bin ich, wie die Geschichte in Episode 5 – voraussichtlich noch dieses Jahr – weitergeht.

Spricht euch The Long Dark an? Habt ihr es vielleicht schon gespielt? Schreibt mir eure Meinung zum Spiel gerne in die Kommentare.