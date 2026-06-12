Neues Xbox-Update ist da und gibt Gamescore-Helden endlich richtige Auszeichnungen

Gamerscore-Sammler erhalten künftig schicke Badges für ihr Profil.

Die Erfolge und damit verbunden auch der Gamerscore haben sich seit dem Launch der Xbox One nur marginal verändert. Seitdem es für Xbox-Spieler*innen die Möglichkeit gibt, Feedback bei Microsoft einzureichen, steht nun aber bereits das zweite große Update innerhalb von zwei Monaten an. Und das übernimmt ein weiteres System, das ihr vielleicht schon von der PlayStation kennt.

Microsoft führt Gamerscore-Ränge auf der Xbox ein

Nachdem sich Gamerscore-Aficionados im Mai endlich eine hervorgehobene 100% Prozent-Anzeige für abgeschlossene Achievement-Listen in ihren Statistiken freuen konnten, kommen nun auch Ränge auf die Xbox.

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Ganz ähnlich wie auf der PS3, PS4 und PS5 zahlen Erfolge jetzt auf ein Rang-System ein, in dem ihr nach und nach aufsteigen könnt. Anders als auf der PlayStation werden die Wertigkeiten von Erfolgen aber nicht kompliziert umgerechnet, um nach und nach höhere Level zu erreichen.

Stattdessen gibt es die Gamerscore-Auszeichnungen, wenn ihr eine bestimmte Anzahl an Gamerscore-Punkten anhäuft. Ganz simpel, ohne Umrechnung oder dergleichen. Und bis auf die letzte Hürde hat Microsoft die damit verbundenen Abzeichen bereits bekanntgegeben:

Zwar wird es noch nicht gezeigt, aber der höchste Rang hat offenbar ganz viele Zacken und wir würden auf ein 'G' in der Mitte tippen.

Der aktuell führende SiegfriedX kommt derzeit auf circa 8,8 Millionen Gamerscore, er hat also wohl noch ein bisschen vor sich. Da aber auch immer mehr Achievement-Schleudern im Xbox Store erscheinen und die Jagd nach den Punkten vor allem zu einem finanziellen Kräftemessen geworden ist, dürfte auch diese Barriere schon in ein paar Monaten fallen.

Es gibt noch einen weiteren Unterschied zur PlayStation: Anders als auf den Sony-Konsolen gibt es auf der Xbox keine Anzeige, wie nah oder fern ihr einem Rang seid. Dahingehend könnte Microsoft also noch ein wenig nach bessern.

Erreicht ihr die Badges, werden sie in der Hauptübersicht eures Profils dargestellt:

Der Gamerscore-Badge hat sich als zweites Icon in der Liste eingereiht.

Start in eine neue Xbox-Ära mit neuer Startanimation

Neben den Gamescore-Abzeichen spendiert Microsoft den Xbox-Konsolen außerdem eine neue Boot-Sequenz:

Im neuen Boot-Screen taucht das glasige Xbox-Logo auf.

Mit dem Einstieg von Asha Sharma als CEO und der Ankündigung von Projekt Helix möchte Microsoft auf den Beginn einer neuen Ära der Marke hinweisen und das neue Design ist ein Teil davon.

Weitere Neuerungen in der Übersicht

In den Patch Notes des auf der Xbox Series X 726 MB kleinen System-Updates stecken außerdem noch:

Neue Filter in der Spielebibliothek: Der Spielzugriff -Filter zeigt künftig an, welche Spiele dem angemeldeten Konto gehören, von einem weiteren Profil stammen oder nicht mehr genutzt werden können, beispielsweise, wenn sie aus dem Game Pass-Abo geflogen sind.

Der -Filter zeigt künftig an, welche Spiele dem angemeldeten Konto gehören, von einem weiteren Profil stammen oder nicht mehr genutzt werden können, beispielsweise, wenn sie aus dem Game Pass-Abo geflogen sind. Eine Überarbeitung der Rewards: Einge Spieler*innen können ab jetzt ihre Rewards-Punktzahl anklicken und darüber einen neuen Hub mit unterschiedlichen Belohnungsstufen erreichen.

Einge Spieler*innen können ab jetzt ihre Rewards-Punktzahl anklicken und darüber einen neuen Hub mit unterschiedlichen Belohnungsstufen erreichen. Höhere Auflösung von Spielerbildern und Spiele-Covern: Nutzt ihr eine 4K-Auflösung auf der Xbox Series X, werden nun auch Cover und Spielerbilder schärfer dargestellt. Außerdem werden Xbox 360-Spielerbilder mit Pixel Art-Optik jetzt genauer hochskaliert.

Nutzt ihr eine 4K-Auflösung auf der Xbox Series X, werden nun auch Cover und Spielerbilder schärfer dargestellt. Außerdem werden Xbox 360-Spielerbilder mit Pixel Art-Optik jetzt genauer hochskaliert. Mehrere Problembehebungen: Freezes bei Spiel-Updates wurden behoben. Ein Bug bei der Interaktion mit Spielkarten wurde gefixt. Spielkacheln blinken künftig nicht mehr wiederholt bei der Installation. Zuletzt installierte Spiele sollten im Download-Menü künftig korrekt dargestellt werden.



Auslösen könnt ihr die Systemaktualisierung unter Einstellungen > System > Updates, sofern es nicht automatisch beim nächsten Konsolenstart erscheint.

Wie seht ihr die Ränge? Liefern sie euch Motivation mehr Gamerscore zu sammeln oder würdet ihr daran noch etwas ändern?