Microsoft hat den Release der nächsten Xbox eingegrenzt und einen ganzen Batzen Hardware-Details verraten

Microsoft möchte mit Project Helix PC und Konsole vereinen.

Microsoft greift jetzt offenbar wieder an. Nachdem vor wenigen Tagen die neue Xbox-CEO Asha Sharma die nächste Microsoft-Konsole als 'Project Helix' bestätigt hat, wurden nun viele weitere Details zur Next-Gen-Plattform verraten. Unter anderem wurde ein möglicher Release eingegrenzt.

Frühestens Ende 2027 solltet ihr mit Project Helix rechnen

In San Francisco läuft gerade die Games Developers Conference, bei der jährlich Vertreter*innen aus der Spiele-Branche zusammenfinden. Für Microsoft ist die Konferenz ein historisch wichtiges Event − vor fast genau 26 Jahren wurde dort die erste Xbox als klobiger und riesiger Prototyp enthüllt.

Nun ist Project Helix dran. Wenn auch nicht ganz so effekthascherisch wie damals. Jason Ronald − Microsofts Vice President of 'Next Generation' − hat nämlich nur ein paar Details zur kommenden Konsole umrissen. Aber die genannten Informationen sind alles andere als unwichtig.

So lässt sich etwa ein grober Release ableiten. Wie der Journalist Chris Kerr auf BlueSky berichtet, hat Microsoft auf dem Event unter anderem bekanntgegeben, dass erste Versionen von Helix-Dev Kits ab Anfang 2027 an Entwickler*innen verschickt werden.

Als frühestmöglicher Launch-Termin erscheint also Ende 2027 wahrscheinlich, womöglich könnte aber auch 2028 angepeilt werden.

Erste Hardware-Details im Überblick: Volle Kanne Ray-Tracing und KI

Wie bereits von Sharma angekündigt, wird Project Helix sowohl Konsolen- als auch PC-Spiele auf einem Gerät vereinen. Mit nur "einem Klick" sollen Entwickler*innen ein Spiel in der GDK genannten Software-Entwicklungsumgebung vom PC auf die Xbox-Konsole portieren können.

Dort laufen sie dann auf einem AMD-Chip, der die nächste DirectX-Generation als Grafikschnittstelle nutzt. Mehr Informationen dazu sollen in Kürze folgen, Ronald beschrieb die API jedoch als "großen Schritt, um mehr Intelligenz in eine Grafik-Pipeline zu bekommen".

Grafikaufgaben sollen auch schneller durchgeführt und erstellt werden können, ohne erst den Weg über den Hauptprozessor gehen zu müssen. Das solle große Spielewelten mitsamt komplexer Simulationen ermöglichen beziehungsweise beschleunigen.

GTA 6 wäre sicherlich ein Kandidat, der davon profitieren könnte...

Teil von Project Helix soll außerdem die nächste Version AMDs FSR sein. Damit ist dann aber nicht nur der KI-basierte Skalierer gemeint (der bekommt natürlich auch ein Upgrade), sondern zudem auch eine ganze Reihe an zusätzlichen Funktionen:

Next Generation Neural Rendering: Dabei handelt es sich um neue Rendering-Techniken analog zu Nvidias Mega Geometry und Neural Materials, sprich Techniken, die den Detailgrad von Ray-Tracing und Texturen unter KI-Einsatz massiv aufwerten.

Dabei handelt es sich um neue Rendering-Techniken analog zu Nvidias Mega Geometry und Neural Materials, sprich Techniken, die den Detailgrad von Ray-Tracing und Texturen unter KI-Einsatz massiv aufwerten. Multi-Frame Generation: Über KI-generierte Frames soll die Framerate scheinbar erhöht werden, es werden dabei stets Bilder zwischen einzelne "echten" Frames geschoben.

Über KI-generierte Frames soll die Framerate scheinbar erhöht werden, es werden dabei stets Bilder zwischen einzelne "echten" Frames geschoben. Ray-Regeneration: Ray-Tracing-Effekte mit niedriger Präzision und eher rauschigem Ergebnis können via KI-basierter Algorithmen so aufgefüllt werden, dass sie mehr Details abbilden.

Ray-Tracing wird also um zusätzliche Features erweitert, zusätzlich zur gestiegenen RT-Rohleistung, die um ein Vielfaches höher als bei der Xbox Series X ausfallen soll.

Wie Chris Kerr auf BlueSky auf einem Foto zeigt, hat Microsoft zudem von einem neuen Verfahren zur Komprimierung von Texturen gesprochen, das ebenfalls KI-Technik nutzt und Pixeltapeten verlustfrei abspeichert. Ronald hebt die Funktion mit Blick auf die immens gestiegenen Speicherpreise hervor.

Microsoft setzt sich wieder verstärkt für den Erhalt von Klassikern ein

Dass ausgerechnet Ronald durch die Helix-Präsentation führte, passte beim zuletzt besprochenen Punkt wie das X auf die Box. (Ich weiß, der war schlecht, aber für mich ist das auch die sechste Stunde!)

Zur Erinnerung: Er war einer der führenden Köpfe hinter dem FPS-Boost-Programm und der Portierung von OG-Xbox- und Xbox 360-Spielen auf die One beziehungsweise Series X|S. Microsoft sei sich seiner Rolle bewusst und wolle zum 25-jährigen Bestehen noch einmal den Klassikerkatalog erweitern.

Einige der bekanntesten First-Party-Franchises sollen dieses Jahr zurückkehren und es soll auch noch mehr Wege geben, sie zu spielen. Wird da etwa PC- oder Handheld-Emulationen angedeutet? Weiß man nicht, das wurde nicht verraten. Aber ich würde auch noch einmal Viva Piñata in 4K zocken!

Und ihr? Was sagt ihr zu Microsofts Plänen? Gefällt euch, was Microsoft mit der Next Gen-Xbox anstrebt?