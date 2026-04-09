"OMG es passiert endlich!" - Microsoft passt Xbox-Achievements an und erfüllt langjährigen Fan-Wunsch

Die Xbox erhält ein neues Update, das die Erfolge verbessert.

Bei Xbox herrscht rege Bewegung. Nachdem Phil Spencer als Chef seinen Posten geräumt und für Asha Sharma freigemacht hat, wurde beispielsweise ruckzuck die "This is an Xbox"-Werbekampagne eingestampft. Die Konsolen selbst betreffend steht dagegen bald ein Update für das Achievement-System ins Haus, das schon jetzt für viel Begeisterung sorgt.

Noch ist das Update für die Achievements nicht offiziell verfügbar, aber dank eines Blogposts und des Xbox Insider-Programmes – das ersten Spieler*innen Zugriff darauf ermöglicht – wissen wir schon, was uns bald erwartet.

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Im Kern gibt uns das Update des Achievement-Systems mehr Möglichkeiten, Spiele und Erfolge zu verbergen, hervorzuheben oder darzustellen.

Spiele lassen sich fortan in der Erfolgsliste ausblenden. So können wir mitbestimmen, welche Spiele wir hervorheben oder lieber verstecken wollen. Und keine Sorge: Auch wenn wir Spiele ausblenden, hat das keinen Einfluss auf den Gamerscore und die Aktivitäten. Xbox zählt hier weiterhin brav mit, für den Fall, dass ihr ein Spiel wieder einblenden wollt.

So können wir mitbestimmen, welche Spiele wir hervorheben oder lieber verstecken wollen. Und keine Sorge: Auch wenn wir Spiele ausblenden, hat das keinen Einfluss auf den Gamerscore und die Aktivitäten. Xbox zählt hier weiterhin brav mit, für den Fall, dass ihr ein Spiel wieder einblenden wollt. Das Gegenstück zum Ausblenden: Zu 100% abgeschlossene Spiele können wir dafür extra hervorheben. Dadurch können wir ebenfalls mehr Einfluss darauf nehmen, was in unserem Profil wie präsentiert und wahrgenommen wird. Damit nähert sich Xbox ein klein wenig der Platin-Trophäe der PlayStation-Konsolen an, die als 100%-Errungenschaft deutlicher den Erfolg vermittelt.

Um die 100% in einem Spiel zu würdigen, werden die Spiele in der Erfolgsliste hervorgehoben.

Erfolgsbenachrichtigungen haben ein neues Design erhalten. Das betrifft die Symbole und Animationen, die uns entgegenspringen, wenn wir einen klassischen oder seltenen Erfolg freischalten. Außerdem passt sich die Benachrichtigung nun der von uns eingestellten "individuellen Farbe" (wie im Beispiel unten Rot) an.

Die Benachrichtigungen sehen jetzt frischer aus und lassen sich farblich anpassen.

Microsoft selbst sagt in seinem Blogpost, dass das Ausblenden von Erfolgen einer der häufigsten Wünsche der Insider war, weshalb sich jetzt besonders viele darüber freuen dürften. Und tatsächlich finden sich sehr viele und begeisterte Kommentare auf Social Media, etwa unter der Ankündigung auf X/Twitter:

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Von "OMG es passiert endlich" bis "Das ist der großartigste Tag meines Lebens" überschlägt sich die Xbox-Community förmich vor Freude. Microsoft hat damit also genau die richtige Maßnahme von der To-do-Liste gewählt.

Sofern ihr am Insider-Programm teilnehmt, könnt ihr schon jetzt bzw. zeitnah das Update ausprobieren. Es wird laut dem Blogpost nämlich "nach und nach für weitere Insider freigegeben". Alle anderen müssen sich noch ein wenig länger gedulden, aber maximal bis Ende April, da von "noch in diesem Monat" die Rede ist.

Jetzt seid ihr gefragt: Was haltet ihr von dem Update des Achievement-Systems? Ist es genau das, worauf ihr gewartet habt, oder wünscht ihr euch andere Verbesserungen?