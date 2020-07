Xbox Games Showcase - Livestream & Uhrzeit zum großen Series X-Event

Heute ist es endlich soweit: Im Rahmen des "Xbox Games Showcase" präsentiert Microsoft neue Spiele für die Next Gen-Konsole Xbox Series X, die Ende des Jahres erscheinen wird. Wir verraten euch alles, was ihr zu einem der wichtigsten Xbox-Events des Jahres wissen müsst.

Datum: Donnerstag, 23. Juli 2020

Donnerstag, 23. Juli 2020 Uhrzeit: 18 Uhr deutscher Zeit

18 Uhr deutscher Zeit Dauer: etwas eine Stunde

Pre- und Post-Shows: Bereits eine Stunde vor dem Haupt-Event, also um 17 Uhr deutscher Zeit startet eine Pre-Show mit Geoff Keighley, in der es bereits einige Ankündigungen und Premieren geben soll.

Im Anschluss an den Showcase wird es zudem eine Post-Show geben, in der diverse Entwickler zu Wort kommen und weitere Details zu ihren Spielen verraten.

Hier könnt ihr den Xbox Showcase im Livestream verfolgen

Auch wir werden den Event natürlich live begleiten, eine große Übersicht über alle Spiele und Ankündigungen findet ihr direkt im Anschluss an den Showcase auf GamePro.de

Was ist auf dem Xbox Games Showcase zu erwarten?

Der Name deutet es an: Spiele. Darunter werden vermutlich einige First Party-Produktionen sein, schließlich arbeiten derzeit 15 interne Studios an Spielen für die Xbox Series X. Zudem dürften auch einige Third-Party-Produktionen präsentiert werden. Eine ausführliche Vorab-Prognose von GamePro.de zum Event findet ihr hier:

106 3 Mehr zum Thema Xbox Games Showcase - Die möglichen Spiele des Series X-Events

Fest steht bislang nur ein Titel: Microsoft hat bereits bestätigt, dass es auf dem Showcase Kampagnen-Gameplay zum heiß erwarteten Halo Infinite geben wird, für das kürzlich unter anderem das Cover-Artwork enthüllt worden ist.

Und was ist mit anderen Themen? Microsoft wird sich auf dem Showcase ausschließlich auf Spiele konzentrieren. Dementsprechend solltet ihr keine Ankündigungen zu Hardware oder Services erwarten. Eine Ankündigung des spekulierten zweiten Xbox-Modells mit dem Codenamen Lockhart wird sich Microsoft also vermutlich auf einen späteren Zeitpunkt aufheben.

Freut ihr euch auf das Event? Und was erhofft ihr euch?