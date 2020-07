Halo Infinite: Cover-Artwork ist offiziell & weckt Erinnerungen an Teil 1

Einen knappen Tag vor dem offiziellen Gameplay-Reveal von Halo Infinite hat Entwickler 343 Industries das offizielle Cover-Artwork für den Shooter enthüllt, das die Verpackung des Spiels zieren wird. Darauf zu sehen ist der Master Chief, im Hintergrund erhebt sich ein (an einer Stelle zerbrochener) Halo-Ring, weiterhin sind einige Gebäude und Ringstrukturen zu sehen.

Hier ist das Artwork in seiner ganzen Pracht:

Reminiszenz an Halo 1

Kennern der Serie dürfte sofort auffallen: Bildgestaltung und Stil des Covers erinnern stark an das des ersten Halos (Combat Evolved), das 2001 für die erste Xbox erschien. Die Gemeinsamkeiten sind jedenfalls nicht von der Hand zu weisen.

Balsam für die Fan-Seele: Das Cover bekräftigt damit einmal mehr, dass sich 343 Industries in Halo Infinite stärker an den ersten drei Teilen orientieren wird, zudem soll das Spiel ein "Soft Reboot" der Reihe werden. Die Anlehnung an das Cover des ersten Teils weist nun auch optisch darauf hin.

Weitere Details auf dem Cover

Darüber hinaus hat Entwickler 343 auch noch weitere kleine Hinweise auf dem Cover "versteckt". Rechts unten neben dem Master Chief ist etwa ein Wasp-Flieger zu erkennen, der erstmals in Halo 5: Guardians gesteuert werden konnte und nun offensichtlich seine Rückkehr feiert.

Ebenfalls interessant ist die Spiegelung im Helm des Master Chief. Hier wollen Fans einen Gegner ausgemacht haben, der vermutlich den Banished zuzuordnen ist, die als Gegnerfraktion in Halo Infinite bereits bestätigt sind.

Und zu guter Letzt solltet ihr auch unbedingt genauer auf den Unterarm des Chiefs achten. Dort befindet sich eine Vorrichtung, die in älteren Halo-Spielen dort noch nicht vorhanden war. Es könnte sich mutmaßlich um den Greifhaken handeln, über den ein Insider erst kürzlich gesprochen hat.

Spannende Details also, zu denen wir schon bald mehr erfahren dürften. Denn Halo Infinite ist Teil des Xbox Games Showcase und wird dort mit Gameplay präsentiert. Wir verfolgen das Event für euch natürlich live.