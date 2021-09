Xbox Games With Gold im Oktober 2021: Das sind die 4 Gratis-Spiele

Wer über ein Xbox Live Gold-Abo verfügt, bekommt auch in diesem Monat wieder die Möglichkeit, eine Auswahl an Gratis-Spielen herunterzuladen - ohne Zusatzkosten. Wie zuletzt auch, kommt das Lineup aber ohne große Blockbuster daher.

Die folgenden Spiele für Xbox One und Xbox 360 könnt ihr in den angegebenen Zeiträumen herunterladen und zocken, dank Abwärtskompatibilität natürlich auch auf der Xbox Series X oder Xbox Series S.

Neue Gratis-Games im September für Xbox One & Xbox Series X/S

Aaero (1. Oktober bis 30. Oktober)

(1. Oktober bis 30. Oktober) Hover (16. Oktober bis 15. November)

Neue Gratis-Games im September für Xbox 360

Castlevania: Harmony of Despair (1. Oktober bis 15. Oktober)

Resident Evil Code: Veronica X (16. Oktober bis 31. Oktober)

Was versteckt sich hinter den neuen Titel?

Aaero

Hinter Aaero verbirgt sich ein stylischer Railshooter, in dem sich eure Gegner im Takt der elektronischen Musik bewegen. Aber nicht nur die Gegner sind musikalisch, auch ihr selbst müsst das Feuer passend zum Rhythmus eröffenen.

Hover

Hover hingegen ist ein Multiplayer-Open World-Plattformer mit Parcours-Elementen, in dem sich am ehesten Fans von Jet Set Radio zu Hause fühlen werden. Als Rebellen in der futuristischen Stadt ECP17 hüpfen, grinden und schlittern wir über neon-farbige Untergründe und sammeln dabei Highscores.

