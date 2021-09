PS Plus Oktober 2021: Alle 3 Spiele für PS4 und PS5 wohl geleakt (wie immer)

Eigentlich kann man es sich schon genauso dick im Kalender markieren wie die offizielle Ankündigung selbst: Zwei Tage vor der Enthüllung der PS Plus-Spiele des neuen Lineups ist ein möglicher Leak aufgetaucht, der alle drei Oktober 2021-Spiele verrät:

Woher stammt der Leak? Die Angaben stammen abermals von der französischen Dealsseite Dealabs, die zuvor bereits das komplette September 2021-Lineup vor der offiziellen Enthüllung verraten haben. An dem Oktober-Leak könnte also durchaus etwas dran sein.

Wie immer ist bei Leaks natürlich trotzdem Vorsicht geboten. Offiziell bestätigt hat Sony die PS Plus-Spiele des Oktober 2021-Augebots noch nicht. Die offizielle Ankündigung erfolgt diesen Mittwoch, dann sind wir schlauer.

Nichtsdestotrotz: Gänzlich unwahrscheinlich ist es nicht, dass das geleakte Lineup stimmt. Unabhängig davon, dass Dealabs bereits im letzten Monat richtig lag, stand der Weltkriegsshooter Hell Let Loose bereits im Vorfeld als heißer Kandidat für das Oktober 2021-Lineup im Raum. Das PS5-Spiel erscheint nämlich am 5. Oktober, also an dem Tag, an dem auch das Oktober-Aufgebot veröffentlicht wird.

Trailershow - Das verbirgt sich hinter den geleakten PS Plus-Games

Gameplay zum Weltkriegsshooter Hell Let Loose:

Gameplay zu Mortal Kombat X:

Wann werden die PlayStation Plus-Spiele im Oktober enthüllt?

In dieser Woche. Die offizielle Bekanntgabe der PS Plus-Games des neuen Monats erfolgt am Mittwoch, den 29. September voraussichtlich um 17:30 Uhr.

Am Dienstag darauf, den 5. Oktober, wandern die neuen PlayStation Plus-Spiele in den PS Store, sodass sie alle Mitglieder des Service ohne weitere Zusatzkosten herunterladen können.

Was sagt ihr zum geleakten Lineup? Sagen euch die Spiele zu?