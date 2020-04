Xbox Games With Gold Mai 2020: Gratis-Spiele sind bekannt

Microsoft hat bekannt gegeben, welche Gratis-Spiele euch im Mai 2020 erwarten, wenn ihr ein Xbox Live Gold-Abo habt. Neben den Kosten für das eigentliche Abo fallen also keine weiteren an, wenn ihr euch die folgenden Titel im genannten Zeitraum auf eure Xbox-Konsole ladet.

Das sind übrigens die Game Pass-Spiele im Mai:

Worum geht's? In Overlord übernehmt ihr einen Oberschurken, der dem Bösen zu alter Stärke verhelfen soll. Allerdings macht ihr euch nicht selbst die Hände schmutzig, sondern lasst kleine Gnome die Schandtaten für euch erledigen.

Es lohnt sich für euch, wenn: ... wenn ihr mal in die Rolle des Bösen schlüpfen wollt und Lust auf ein witzig präsentiertes Spiel habt.

Ihr lasst lieber die Finger vom Spiel, wenn: ... ihr immer nur den strahlenden Helden spielen wollt.

Was ist mit PlayStation Plus?

Sony wird die kostenlosen Titel für PS Plus vermutlich in den nächsten Tagen enthüllen. Gerüchte zu den Titeln gibt es bereits jetzt schon.