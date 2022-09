Xbox Games with Gold im Oktober 2022: Diese beiden Gratis-Titel sind dabei

Abonnierende von Xbox Live Gold erhalten monatlich üblicherweise eine Auswahl aus jeweils zwei Xbox One- und zwei Xbox 360-Titeln, die sie ohne Zusatzkosten herunterladen können. Allerdings gab es im Vorfeld die Meldung, dass ab Oktober 2022 die Xbox 360-Spiele wegfallen und somit nur noch zwei Titel zum Download zur Verfügung stehen. Das hat sich nun bewahrheitet.

Diese Spiele bietet Xbox Games with Gold im Oktober 2022

Microsoft gab bekannt, dass erstmals nur zwei Gratis-Spiele aus der Xbox One-Ära zur Verfügung stehen. Die zwei Xbox 360-Spiele, die es sonst immer mit dazu gab, wurden leider nicht durch andere Titel zahlenmäßig ersetzt. Somit steht euch ein Titel den gesamten Oktober zum Download zur Verfügung, der andere kann dann ab Mitte Oktober gratis heruntergeladen werden.

Folgende Games with Gold-Spiele erwarten euch im Oktober:

Windbound (1. Oktober bis 31. Oktober)

(1. Oktober bis 31. Oktober) Bomber Crew Deluxe Edition (16. Oktober bis 15. November)

Der Fokus liegt auf Windbound

Genre: Action

Darum geht es: Windbound erinnert zunächst an ein klassisches The Legend of Zelda-Abenteuer. Doch das gnadenlose Survival-Spiel stellt uns auf eine harte Probe. Wir schlüpfen in die Rolle der jungen Kriegerin Kara, die Schiffbruch erleidet und sich auf den Heiligen Inseln wiederfindet.

Wie für ein Survival-Spiel typisch müssen wir zunächst Ressourcen sammeln, um Werkzeuge und Waffen herzustellen. So können wir im Spielverlauf unser Schiff reparieren und das Inselparadies noch weiter erkunden. Windbound konnte unser Redaktionsteam allerdings nicht gänzlich überzeugen, wie ihr im folgenden Test lest:

Alles Wissenswerte zu Xbox Live Gold

Auch wenn der Xbox Live Gold-Service im Angesicht vom Xbox Game Pass langsam an Bedeutung verliert, bietet er noch einige Vorteile. Welche das sind und welche Preise für den Abo-Service fällig werden, lest ihr in der GamePro-Übersicht:

Was bietet die Konkurrenz? Sony fährt mit PS Plus ein ähnliches Modell. Hier könnt ihr zwischen drei Services wählen (Essential, Extra und Premium) um eure Spiel-Bibliothek zu erweitern. Wir verraten euch, welche Spiele im Oktober 2022 bei PS Plus verfügbar sind.

Was haltet ihr von der Reduzierung der verfügbaren Titel auf nur zwei Spiele?