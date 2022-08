Xbox Games with Gold im September 2022: Das sind die 4 Gratis-Spiele

Wer ein Xbox Live Gold-Abo hat, bekommt auch im September 2022 ein paar Titel spendiert, die abseits der Gebühren für das Abonnement gratis heruntergeladen und gespielt werden können. Traditionell gibt Microsoft die Spiele am Ende eines Monats für den jeweiligen Folgemonat bekannt. Und genau so eine Ankündigung ist auch jetzt wieder passiert.

Die Games With Gold-Spiele im September 2022

Microsoft deckt bei den Xbox Live Gold-Spielen im September 2022 Titel aus allen vergangenen Xbox-Generationen ab. Neben einem Spiel aus der Xbox Original-Zeit gehören auch zwei Spiele aus der Xbox One-Ära sowie ein Titel von der Xbox 360. Alle Gold-Titel sind ohne Probleme abwärtskompatibel auf der Xbox Series X/S und der Xbox One abspielbar. Die Spiele könnt ihr euch nur in den in Klammern angegebenen Zeiträumen sichern.

Diese Games with Gold-Titel bekommt ihr:

Gods will Fall (1. bis 30. September)

(1. bis 30. September) Double Kick Heroes (16. September bis 15. Oktober)

(16. September bis 15. Oktober) Thrillville (1. bis 15. September)

(1. bis 15. September) Portal 2 (1. bis 30. September)

Im Spotlight: Portal 2

Genre: Action

Action Entwickler: Valve

Darum geht's: Der Nachfolger des beliebten 3D-Puzzle-Spiels Portal schickt die Heldin des ersten Teils erneut in den Kampf gegen die durchgedrehte KI GLaDOS. Dazu muss man sich wieder durch die Ruinen zahlreicher Testkammern der Aperture Science Labors puzzeln. Dafür verschießen wir beispielsweise Portale mit der Portal-Gun oder setzen neue Hilfsmittel wie Beschleunigungs- und Sprung-Gel ein. Außerdem gibt es jetzt Traktorstrahlen, Lichtbrücken und mit Spiegelwürfeln umlenkbare Laserstrahlen in den Testkammern. Die wichtigste Neuerung von Portal 2 ist aber der Koop-Modus mit den beiden humorigen Robotern Atlas und P-Body.

Alle wichtigen Infos zu Xbox Live Gold

Wenn ihr mehr über den Xbox Live Gold-Service von Microsoft wissen wollt, haben wir im folgenden Artikel alle wichtigen Informationen für euch aufgelistet, darunter alles Wichtige zu Preisen und Vorteilen des Dienstes.

Was gibt es bei den anderen Abo-Services? Auch die Titel, die ihr im kommenden Monat bei PS Plus (Essential, Extra und Premium) bekommt, werden in dieser Woche bekannt gegeben. Sobald die Spiele feststehen, lest ihr es natürlich bei uns.

Freut ihr euch auf die neuen Spiele bei Games with Gold?