Xbox-Handheld soll laut Report noch 2025 erscheinen und mit Windows laufen

Spannende Details zur Zukunft von Xbox sind durchgesickert.

Dass ein Xbox-Handheld kommt, hat Microsoft bereits im Vorjahr offiziell bestätigt. Was uns genau erwartet, war jedoch bislang ein Rätsel. Bis heute. Jetzt sind dank eines Reports von Windows Central Autor Jez Corden erste konkrete und überaus spannende Details zur portablen Konsole durchgesickert. Auch wird besprochen, wie es nach der Xbox Series X/S-Generation im stationären Konsolensektor von Microsoft weitergeht.

Die wichtigsten Details zum neuen Xbox-Handheld

Info zum Release: Laut Report soll Keenan, so der Codename des Xbox-Handhelds, noch 2025 erscheinen. Allerdings erst gegen Ende des Jahres. Das geht zumindest aus den aktuellen Plänen von Microsoft hervor.

Partnerschaft: Beim Handheld soll es sich um ein Partnergerät handeln, das von einem Originalgerätehersteller (OEM) wie beispielsweise ASUS, Lenovo, MSI oder Razer gebaut wird. Das Design soll jedoch unverkennbar die Marke Xbox widerspiegeln. Corden spricht konkret über den markanten Xbox-Guide Button, wie wir ihn beispielsweise vom Series X/S-Controller kennen.

Der markante Guide Button im Xbox-Design soll auch auf dem Handheld nicht fehlen.

Orientierung am PC: Was das Betriebssystem anbelangt, so Jez Corden, wird der Xbox-Handheld mit hoher Wahrscheinlichkeit unter Windows 11 laufen und zudem stark PC-orientiert sein. Der Microsoft Store und der Game Pass könnten so neben installierbaren Apps wie Steam im Mittelpunkt stehen. Es wird zudem davon ausgegangen, dass das OS stark für die Nutzung mit dem Controller optimiert wird.

So geht es nach der Xbox Series X/S weiter

Der Report thematisiert allerdings nicht nur den kommenden Handheld, sondern auch, wie es um die kommende stationäre Xbox-Konsolengeneration bestellt ist, die von CEO Satya Nadella jetzt intern grünes Licht bekommen haben soll.

Release des Series X/S-Nachfolgers: Auch hier zunächst die Info zum Erscheinen der neuen Konsole. Aktuelle Pläne von Microsoft geben 2027 als Release-Jahr an, so Corden.

Dabei soll es sich um einen Premium-Nachfolger für die mehr leistungsstarke Xbox Series X handeln. Von einem Folgegerät für die Series S ist derweil nicht die Rede. Mit Blick auf das Betriebssystem soll die neue Konsole ähnlich dem kommenden Handheld "näher an Windows sein als je zuvor, was den Arbeitsaufwand für Entwickler beim Portieren vom PC reduziert", so Windows Central,

Wie es aktuell aussieht, wird sich die Xbox-Sparte zukünftig breiter aufstellen und das nicht nur mit Blick auf die hauseigenen Spiele, die seit 2024 vermehrt auf anderen Plattformen angeboten werden. Auch Hardware-seitig schlägt Microsoft mit dem kommenden Handheld neue Wege ein und stellt dabei scheinbar Windows als Betriebssystem mehr in den Fokus.

