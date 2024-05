Xbox bekommt endlich Funktion, die es auf der PS5 + PS4 seit Jahren gibt - keine langen Update-Wartezeiten mehr in CoD Warzone und Co.

Die Xbox bekommt ein neues Download-Feature.

Ein kleiner, aber feiner Unterschied: Während Spieler*innen auf der PS5 und PS4 zu Beginn einer neuen Call of Duty-Season schon vorab das Update herunterladen konnten, musstet ihr auf der Xbox erst warten, bis der Patch final ausgespielt wird. Und dann auch noch zig Gigabyte herunterladen!

Schon bald wird der Nachteil jedoch der Vergangenheit angehören, denn Microsoft bringt die Funktion in den kommenden Monaten auf Xbox Series X|S und Xbox One.

Microsoft hat über das Xbox Insider-Programm ein Alpha-Update ausgerollt, das um eine komplett neue Funktion erweitert wird: Update Pre-Downloads.

Beschrieben wird das Feature in den offiziellen Patch Notes folgendermaßen:

„Spiele mit Unterstützung für das Preloaden von Updates erlauben es euch, die Patches schon Tage vor dem angesetzten Veröffentlichungstermin herunterzuladen. Ihr könnt also sofort ins Spiel springen und loszocken, sobald das Update live geht!“

Die Funktion kennen wir schon von PS4 und PS5, dort ist der Preload im Falle von Call of Duty schon seit einigen Jahren gang und gäbe.

Allerdings mit einem kleinen Nachteil: Auf der PlayStation werden immer nur die nötigsten Update-Daten für die CoD HQ-App aktualisiert. Die letztendlich deutlich größeren Datenpakete für Warzone, Multiplayer, Zombies und Co. werden erst im Nachhinein aktualisiert.

Falls Microsoft diesen Prozess verkürzen könnte, wären Xbox-Spieler*innen aufgrund des System-Updates sogar noch schneller als auf der Sony-Konsole im Spiel.

Ob es wirklich so kommt, bleibt jedoch abzuwarten, es wäre aber durchaus möglich, schließlich verteilt Activision die Patch-Komponenten auf den Microsoft-Konsolen bisher immer als riesiges Komplettpaket statt einzeln wie auf der PlayStation.

Im Insider-Programm klopft Microsoft kommende Firmware-Updates auf Fehler ab, ihr kommt also in den Genuss neuer Features, müsst dafür allerdings auch hin und wieder Bugs und Glitches in Kauf nehmen. Bei uns kam es zum Beispiel hin und wieder zu fehlgeschlagenen Update-Vorgängen, die einen kompletten Reset der Xbox voraussetzten.

Teilnehmen könnt ihr aber ganz simpel:

sucht im Store nach dem 'Xbox Insider Hub'

im Hub wählt ihr unter Previews die 'Xbox Update-Vorschau' aus

letztendlich entscheidet ihr euch für die Update-Stufe – je höher sie ist, desto neuer (aber auch unfertiger) sind die System-Updates

Mehr zum Insider-Programm findet ihr hier:

Xbox Insider Programm: Das ist es & so kommt ihr rein von Tobias Veltin

Für die Pre-Downloads von Updates müsst ihr euch derzeit zwangsläufig im Alpha-Ring befinden, der steht aber lediglich langjährigen Beta-Tester*innen zur Verfügung.

Aktivieren könnt ihr die Funktion dann unter:

Meine Spiele & Apps

Verwalten

Updates

Im Falle der Preloads ist das übrigens gar nicht so schlimm, wenn ihr noch länger darauf warten müsst, da der Spiele-Support noch recht mau ist und wohl erst vollumfänglich beim finalen Release zur Verfügung steht.

Gerade einmal ein Titel nutzt das Feature derzeit – die Insider-Version von Sea of Thieves.

Neben den Preloads verbessert die Update-Vorschau die Darstellung von WLAN-Netzwerken. Hier wird jetzt auch die aktuell verwendete Verbindung gelistet, selbst, wenn sie nicht dauerhaft eingespeichert wurde.

Zudem wurde eine Fehlermeldung beseitigt, die bei der Verwaltung von Abonnements auftreten konnte.

Die größte Neuerung ist aber wohl am ehesten der Update-Preload, da die Funktion bei der Konkurrenz schon länger existiert. Und vielleicht kann sie Microsoft ja sogar noch durch das Justieren einiger Stellschrauben verbessern.

Sind CoD-Updates für euch auch ein eher nerviges Problem, das ihr lieber in verkürzter Form haben wollt?