'Hyped es ja nicht zu sehr': Xbox wird für spätes Hellblade 2-Marketing scharf kritisiert

Hellblade 2 erscheint am 21. Mai für Xbox und PC.

Mit Hellblade 2 erscheint bereits in wenigen Tagen eines der vielversprechendsten Xbox-Exclusives des laufenden Jahres, das auch bei Kollegin Eleen beim ersten Anspielen einen überaus positiven Eindruck hinterlassen hat.

Dass der Release jedoch kurz bevorsteht, davon war seitens Xbox bis vor wenigen Stunden in den Sozialen Netzwerken nichts zu spüren. Eine angekündigte Marketing-Offensive ließ lange auf sich warten, was nicht nur bei Fans von Entwickler Ninja Theory starke Kritik hervorbrachte.

Späte Werbekampagne für Hellblade 2

Hintergrund: Der Vorgänger Hellblade: Senua's Sacrifice, der auch für PS4 und Nintendo Switch erschienen ist, konnte aufgrund seiner intensiven Geschichte, tollen Atmo und schicken Grafik durchaus positive Kritiken einheimsen – auf Metacritic kam das Spiel zum Release auf 81 Punkte. Dennoch ist Hellblade keine Marke, die ähnlich Halo oder den Forza-Rennspielen einem enorm großen Publikum vertraut ist oder dank eines Hypes an den digitalen Ladenkassen zum Selbstläufer wird.

Daher war es speziell Xbox-Fans schleierhaft, warum selbst zwei Wochen vor Release keine Marketing-Offensive zu Senuas zweitem Auftritt gestartet war – obwohl führende Xbox-Kräfte wie Aaron Greenberg diese sogar angekündigt hatten.

Am Abend des 08. Mai folgte dann lediglich der unten gezeigte ungemein nüchtern verfasste Post, der für reichlich negative Kommentare sorgte.

Hier ein paar Stimmen unter dem Post von Xbox:

Größte Werbung, die das Spiel je bekommen wird

Marketing!

Wow, hyped es ja nicht zu sehr

Xbox hat sich erinnert, dass Hellblade 2 existiert

Selbst der offizielle X-Account des Opera-Browsers kommentierte ironisch "Ich kann nicht glauben, dass sie auch ihre Marketing-Abteilung geschlossen haben"

Hellblade 2-Marketing jetzt gestartet

Erst einen Tag später, am 09. Mai, gab das Xbox-Marketing in Form von Aaron Greenberg dann bekannt, dass eine umfassende Social Media-Kampagne nun gestartet sei. So wurde unter anderem der Twitter-Header des Xbox-Accounts durch ein Bild von Hellblade 2 ersetzt und Werbeanzeigen auf YouTube und Reddit geschaltet.

Warum es so lange bis zu einer Marketing-Offensive gedauert hat und ob diese auch ausreicht, um genug Personen zu erreichen, darüber lässt sich nur spekulieren.

Marketing-Shitstorm kommt nicht von ungefähr

Dass jedoch Xbox für sein spätes Marketing kritisiert wird, hängt auch mit den negativen Meldungen rund um die hauseigenen Studioschließungen zusammen. So wurden unter anderem Tango Gameworks (Hi-Fi Rush, The Evil Within) und Arcane Austin (Prey, Redfall) kurz nach ihrer Akquise seitens Microsoft in dieser Woche geschlossen.

Die Befürchtung vieler Xbox-Fans: Ninja Theory könnte in naher Zukunft als vergleichsweise kleines Xbox-First-Party-Studio, das an einer Einzelspieler-Erfahrung arbeitet, das gleiche Schicksal wie Tango ereilen. Ganz unabhängig davon, welch positive Resonanz Hellblade 2 seitens Presse und Spieler*innen zum Release erfährt. Eines der besten Xbox-Spiele des vergangenen Jahrzehnts zu entwickeln reicht dieser Tage schließlich nicht mehr aus.

Das verspätete Marketing erschien vielen der bereits (zurecht) aufgebrachten Fans daher wie ein Fallen lassen eines weiteren Studios.

Die Zukunft wird zeigen, ob sich die Befürchtungen bewahrheiten – was sie hoffentlich nicht tun – oder ob Ninja Theory auch noch viele weitere Jahre an besonderen Singleplayer-Erfahrungen arbeiten darf. Schreibt uns eure Meinung zum Thema gerne in die Kommentare.