Xbox Live Gold: Phil Spencer entschuldigt sich für Preischaos

Nach vielen Jahren wollte Microsoft die Preise für die Xbox Live Gold-Abonnements erhöhen. Gesagt, getan. Allerdings war die Reaktion der Community wohl so schlecht, dass die neuen Preismodelle schnell widerrufen wurden. Nach einer allgemeinen Entschuldigung seitens Microsoft äußerte sich nun auch Xbox-Chef Phil Spencer zu der Situation.

Phil Spencer entschuldigt sich persönlich

"Wir haben gestern einen Fehler gemacht", heißt es in der aktualisierten Xbox Wire-News, in der Microsoft ankündigte, die neuen Preise doch nicht durchzusetzen. Vielmehr sollen in Zukunft auch die Multiplayer von Free 2 Play-Titeln kostenlos ohne den Online-Dienst Xbox Live Gold spielbar sein.

Nach dieser Entschuldigung hat auch Xbox-Chef Phil Spencer ein paar Worte dazu zu sagen. Auf Twitter antwortete auf einen Tweet des Content Creator Parris Lilly mit einer persönlichen Entschuldigung und verspricht Besserung:

"Entschuldigung für all die Ängste und Emotionen, die dadurch heute bei unseren Kunden ausgelöst wurden. Wie immer freuen wir uns über das Feedback. Dies ist eine gute Lernmöglichkeit für uns und wir werden daraus lernen."

Xbox Live Gold bleibt unverändert

Da Microsoft die neuen Preise nun doch nicht durchsetzt, bleiben die Kosten für den Service wie gehabt. Für die folgenden Preise bekommt ihr damit den Zugang zu Multiplayer-Funktionen, Rabatten, Gratis-Games und mehr:

Xbox Live Gold-Preise in Deutschland:

1-monatige Xbox Live Gold-Mitgliedschaft: 6,99 Euro

3-monatige Xbox Live Gold-Mitgliedschaft: 19,99 Euro

6-monatige Xbox Live Gold-Mitgliedschaft: 39,99 Euro

Xbox Live Gold-Preise in Österreich:

1-monatige Xbox Live Gold-Mitgliedschaft: 8,99 Euro

3-monatige Xbox Live Gold-Mitgliedschaft: 19,99 Euro

6-monatige Xbox Live Gold-Mitgliedschaft: 39,99 Euro

Xbox Live Gold-Preise in der Schweiz:

1-monatige Xbox Live Gold-Mitgliedschaft: 9 Schweizer Franken

3-monatige Xbox Live Gold-Mitgliedschaft: 25 Schweizer Franken

6-monatige Xbox Live Gold-Mitgliedschaft: 49 Schweizer Franken

Im Februar 2021 wartet beispielsweise fünf Games With Gold-Titel auf alle, die ein Xbox Live Gold-Abo besitzen:

Was haltet ihr von den Entschuldigungen?