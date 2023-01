Xbox-Most Wanted: The Elder Scrolls 6 schafft es nur auf Platz 3

Noch vor dem dieswöchigen Event, auf dem Xbox und Bethesda unter anderem Spiele wie Forza Motorsport oder Redfall genauer präsentiert haben, hatten wir die GamePro-Community in einer Umfrage gefragt, auf welches Xbox-Exklusivspiel sie am meisten hinfiebert. Ein wenig überraschend hat es The Elder Scrolls 6 nur auf den dritten Platz geschafft und wurde dabei von einem weiteren Bethesda-Spiel geschlagen.

Das Ergebnis - Auf diese zehn Xbox-Exclusives freut ihr euch am meisten:

Abstimmungen Gesamt: Stand heute haben 4.344 GamePro-User an unserer Umfrage teilgenommen und ihre Wahl kräftig kommentiert. An dieser Stelle einmal mehr ein großes Dankeschön für eure rege Teilnahme.

Starfield ist klar euer Xbox-Most Wanted

Mit insgesamt 1.170 Stimmen konnte sich Starfield bei euch klar vor Hellblade 2 (476 Stimmen) und dem bereits angesprochenen The Elder Scrolls 6 (474 Stimmen) durchsetzen.

Auf den hinteren Plätzen tummelt sich das laut Insidern mit starken Problemen während der Entwicklung behaftete Everwild, Obsidians neues Rollenspiel The Outer Worlds 2 und etwas überraschend das am 2. Mai erscheinende Spiel der Dishonored-Macher von Arkane, Redfall. Zu dem Vampir-Spiel gab es während des Xbox-Events einen neuen Gameplay-Trailer zu sehen:

11:49 Redfall: Der Vampirshooter ballert sich durch neues Gameplay und verrät das Releasedatum

Stimmen aus der GamePro-Community

Dem Hype erlegen: Community-Mitglied Judge-Dredd freut sich mittlerweile wie Bolle auf Starfield und schreibt: "Ganz klar Starfield. Bin mittlerweile auch dem Hype erlegen. Da ich Vertrauen in Bethesda habe, kann Starfield mein Spiel des Jahres werden." Unser Mod STownKing freut sich ebenfalls am meisten auf das Bethesda-RPG und schreibt: "Ich habe für Starfield gestimmt, hätte aber am liebsten mehrere genommen. Indie, Fable, Forza, Perfect Dark, Stalker, Redfall und Hellblade stehen ähnlich hoch bei mir".

The Elder Scrolls 6 noch zu weit weg: Auch wird durch eure Kommentare deutlich, warum der Skyrim-Nachfolger nicht ganz oben auf euer Most Wanted-Liste gelandet ist. So schreibt Hackfleisch: "Mein Favorit davon wäre wohl The Elder Scrolls 6. Mittlerweile weiß ich allerdings nicht mal mehr, ob das überhaupt noch diese Gen erscheint, mal ganz zu schweigen von 2023.". Auch crazillo antwortet: "Starfield ist Nummer 1, weil es einfach so bald kommt, aber TES VI wird natürlich noch ein größeres Ding sein."

Liegt Redfall nach dem Showcase noch immer so weit hinten in euer Gunst oder hat der neue Trailer eure Meinung geändert?